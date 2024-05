Česi zatiaľ nikam neodchádzajú, počkajú si na kroky vlády

Na Slovensku znova ožila téma výstavby novej jadrovej elektrárne. Všetci naši politici naprieč celým politickým spektrom mali k jadrovej energetike veľmi pozitívny vzťah. Jej rozvoj podporovali všetky vlády od vzniku Slovenskej republiky. Výnimkou nie je ani súčasná štvrtá vláda Roberta Fica.

Premiér sa minulý týždeň po kontrolnom dni na ministerstve hospodárstva nechal počuť, že jeho terajšia vláda musí prijať jasné kroky, ktoré budú smerovať k výstavbe nového jadrového zdroja. Plne s ním súhlasila aj ministerka hospodárstva Denisa Saková. Súhlasne prikyvovala aj slovenská politická opozícia.

Detaily do konca októbra

Vládny kabinet následne prijal zámer výstavby nového jadrového zdroja s inštalovaným výkonom do 1 200 megawattov. Nateraz sa len vie, že nový jadrový blok by mal vyrásť v lokalite Jaslovských Bohuníc. Ministerka Saková má do konca októbra priniesť na vládu detailnejšie informácie o novej jadrovke.

Slovenská vláda zrejme počíta naďalej s projektom výstavby novej jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach, ktorý už niekoľko rokov pripravuje Jadrová energetická spoločnosť Slovenska (JESS). Spoločnosť JESS pre portál SITA Energetika potvrdila, že projekt nového jadrového zdroja pokračuje podľa aktuálneho harmonogramu so schváleným Podnikateľským zámerom pre obdobie 2022 až 2025.

Momentálne sa JESS sústreďuje na získanie dvoch licenčných rozhodnutí. Povolenie o umiestnení nového jadrového zdroja podľa Atómového zákona a Povolenie o umiestnení nového jadrového zdroja podľa Stavebného zákona.

ČEZ je pripravený spolupracovať

Slovensko prostredníctvom firmy JESS pracuje zhruba 15 rokov na výstavbe novej jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach. Spoločnosť JESS založila za účelom výstavby novej jadrovej elektrárne ešte prvá vláda Roberta Fica v roku 2009.

Na výstavbe novej jadrovej elektrárne na miestach v súčasnosti odstavovaných jadrových blokov v Jaslovských Bohuniciach sa naďalej podieľa aj česká spoločnosť ČEZ prostredníctvom svoje dcérskej spoločnosti ČEZ Invest Slovensko. Tá je stále 49-percentným akcionárom v spoločnosti JESS.

Podľa slov ministerky Sakovej by však štát chcel ísť do projektu už iba ako jediný akcionár. Česká energetická skupina ČEZ zatiaľ nemá o tom žiadne informácie a jasne naznačila, že je pripravená s projektom slovenskej vláde stále naďalej pomáhať.

„Musíme sa najprv zoznámiť s konkrétnym rozhodnutím a zámermi slovenskej vlády. Ale všeobecne platí, že všade na svete jadrové projekty realizujú vlády štátov. ČEZ je pripravený so slovenskou vládou na tejto agende spolupracovať,“ povedal pre portál SITA Energetika hovorca ČEZu Ladislav Kříž.