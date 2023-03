Európsky parlament a EÚ dosiahli dohodu, podiel energie z obnoviteľných zdrojov do roku 2030 sa navýšil

Vyjednávači Rady Európskej únie (EÚ) a Európskeho parlamentu (EP) dosiahli predbežnú politickú dohodu o zvýšení podielu energie z obnoviteľných zdrojov na celkovej spotrebe energií v Únii na 42,5 % do roku 2030, s dodatočným orientačným zvýšením o 2,5 %, ktoré by umožnilo dosiahnuť 45 %.

Ambicióznejšie ciele

K tomuto cieľu by mali prispieť všetky členské štáty. Rada o tom informuje prostredníctvom svojej webstránky s tým, že túto predbežnú dohodu teraz budú musieť podporiť obe inštitúcie.

Vyjednávači sa predbežne dohodli na ambicióznejších cieľoch pre jednotlivé odvetvia, konkrétne dopravu, priemysel, budovy a diaľkové vykurovanie a chladenie. Účelom čiastkových cieľov je urýchliť integráciu obnoviteľných zdrojov energie v odvetviach, kde sa zavádzajú pomalšie.

V oblasti dopravy dáva predbežná dohoda členským štátom možnosť vybrať si medzi záväzným cieľom znížiť do roku 2030 intenzitu skleníkových plynov v doprave o 14,5 % vďaka využívaniu obnoviteľných zdrojov energie alebo záväzným cieľom dosiahnuť do roku 2030 aspoň 29-percentný podiel obnoviteľných zdrojov energie v rámci konečnej spotreby energie v odvetví dopravy.

Obnoviteľné zdroje v doprave

V rámci podielu energie z obnoviteľných zdrojov dodávanej do odvetvia dopravy sa stanovuje záväzný kombinovaný čiastkový cieľ vo výške 5,5 % pre pokročilé biopalivá a obnoviteľné palivá nebiologického pôvodu. V rámci tohto cieľa je tiež minimálna požiadavka na jednopercentný podiel obnoviteľných palív nebiologického pôvodu na obnoviteľných energiách dodávaných do sektoru dopravy v roku 2030.

Priemysel by mal zvýšiť využívanie energie z obnoviteľných zdrojov o 1,6 % ročne. Do roku 2030 by malo z obnoviteľných palív nebiologického pôvodu pochádzať 42 % vodíka používaného v priemysle a do roku 2035 by mal tento podiel dosiahnuť 60 %.

Dve podmienky

Dohoda tiež zavádza možnosť, aby členské štáty znížili podiel obnoviteľných palív nebiologického pôvodu v priemysle o 20 % za dvoch podmienok – ak národný príspevok štátu k záväznému celkovému cieľu EÚ zodpovedá očakávanému príspevku a ak podiel vodíka z fosílnych palív spotrebovaného v členskom štáte nie je vyšší ako 23 % v roku 2030 a 20 % v roku 2035.

Pre budovy stanovuje predbežná dohoda orientačný cieľ dosiahnuť v roku 2030 podiel energie z obnoviteľných zdrojov aspoň na úrovni 49 %. Ciele v oblasti obnoviteľných zdrojov energie pre vykurovanie a chladenie by sa mali postupne zvyšovať, pričom záväzné zvýšenie na vnútroštátnej úrovni by malo do roku 2026 predstavovať 0,8 % ročne a v období 2026 až 2030 by to malo byť 1,1 %.

Minimálna priemerná ročná miera platná pre všetky členské štáty je doplnená o ďalšie indikatívne zvýšenia vypočítané osobitne pre každý členský štát.

Využívanie biomasy

Predbežná dohoda posilňuje kritériá udržateľnosti pre využívanie biomasy na výrobu energie s cieľom znížiť riziko neudržateľnej výroby bioenergie. Uplatňuje sa v nej kaskádový princíp, aby sa zabezpečilo, že biomasa sa bude využívať podľa jej najvyššej ekonomickej a environmentálnej pridanej hodnoty.

Dohoda zahŕňa aj zrýchlené postupy udeľovania povolení pre projekty v oblasti obnoviteľných zdrojov energií. Cieľom je urýchliť zavádzanie obnoviteľných zdrojov v kontexte plánu REPowerEU, ktorého cieľom je dosiahnuť nezávislosť od ruských fosílnych palív.

Prevažujúci verejný záujem

Členské štáty by mali navrhnúť oblasti urýchleného využívania obnoviteľných zdrojov energie, v ktorých by projekty obnoviteľných zdrojov energií prešli zjednodušeným a rýchlym procesom udeľovania povolení. Zavádzanie obnoviteľných zdrojov energií sa bude tiež považovať za „prevažujúci verejný záujem“, čo by obmedzilo dôvody právnych námietok voči novým zariadeniam.