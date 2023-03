Hlavným cieľom REPowerEU bude diverzifikácia zdrojov energie, ale aj odklonenie od ruských palív

Hlavným cieľom reforiem a investícií v pripravovanej národnej kapitole REPowerEU bude najmä diverzifikácia zdrojov energie a odklonenie sa od ruských fosílnych palív. To sa dosiahne zvýšením energetickej efektívnosti či investíciami do odolnosti elektrifikačnej sústavy umožňujúcej urýchlenie prechodu na obnoviteľné zdroje energie.

Boj proti energetickej chudobe

Konštatuje to Národný program reforiem SR na rok 2023, ktorý Ministerstvo financií SR predložilo do pripomienkového konania.

Okrem vyššie spomínaných cieľov pritom plánuje Slovensko zahrnúť do kapitoly REPowerEU aj také opatrenia, ktoré pomôžu v boji proti energetickej chudobe, podporia nízkoemisnú, respektíve bezemisnú dopravu a urýchlia rekvalifikáciu pracovnej sily na ekologické a digitálne zručnosti.

Obnoviteľné zdroje energie

„Aktuálne je kapitola REPowerEU v štádiu príprav a predpokladané odovzdanie kapitoly na posúdenie Európskej komisii sa očakáva v apríli 2023,“ uvádza sa v materiáli.

Do konca júna 2024 bude schválené finálne znenie aktualizovanej verzie Národného energetického a klimatického plánu (NECP) v kontexte nových cieľov balíka Fit for 55 a iniciatívy REPowerEU. Čo sa týka obnoviteľných zdrojov energie (OZE), cieľ je do roku 2026 vybudovať nové kapacity aspoň v objeme 120 MW a taktiež do uvedeného obdobia zvýšiť modernizovanú kapacitu na výrobu elektriny z OZE aspoň o 100 MW.