Prichádza vek vodíka, europoslanci chcú uľahčiť využívanie nízkouhlíkových plynov

Európsky parlament (EP) v stredu schválil otvorenie vyjednávaní o dvoch legislatívnych dokumentoch, o nariadení a smernici, ktorých cieľom má byť uľahčenie prístupu do sietí pre obnoviteľné a nízkouhlíkové plyny, ako sú biometán a vodík. Táto legislatíva zároveň vytvorí systém certifikácie nízkouhlíkových plynov a zabezpečí, že zákazníci budú ľahšie môcť meniť dodávateľov, aby si vo svojich zmluvách radšej zvolili nízkouhlíkové plyny ako fosílne palivá. EP o tom informoval na svojej internetovej stránke.

Integrovaný trh s vodíkom

V zmenách smernice europoslanci uviedli, že vodíkové koridory identifikované v pláne REPowerEU by mala podporiť adekvátna infraštruktúra a investície. Cieľom je zabezpečiť dostatok cezhraničnej kapacity na vytvorenie integrovaného európskeho trhu s vodíkom.

V zmenách nariadenia v súlade s cieľmi plánu REpowerEU europoslanci uviedli, že do konca roku 2030 by mali členské štáty EÚ kolektívne zabezpečiť aspoň 35 miliárd kubických metrov biometánu. Ten by sa mal produkovať a pumpovať do systému zemného plynu s cieľom nahradiť 20 percent dovozu ruského plynu udržateľnou, lacnejšou a miestne produkovanou alternatívou.

Klimaticky neutrálna Európa

„Toto hlasovanie je ďalším krokom smerom ku klimaticky neutrálnej Európe. Európsky parlament umožňuje viac istoty pre investície do vodíkovej infraštruktúry na základe existujúcej siete zemného plynu,“ uviedol spravodajca smernice Jens Geier z Progresívnej aliancie socialistov a demokratov (S&D).

„Prichádza vek vodíka. Aby sa to stalo aj v EÚ, potrebujeme stabilný a dobre vyvážený regulačný rámec, finančnú podporu a tiež investície do novej infraštruktúry,“ konštatoval spravodajca nariadenia Jerzy Buzek z Európskej ľudovej strany (EPP).