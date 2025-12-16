Budapešť podpísala kontrakt na dodávky skvapalneného zemného plynu s americkým Chevronom

Maďarsko v utorok oznámilo, že podpísalo päťročnú zmluvu na dodávky plynu s americkou spoločnosťou Chevron, ale naďalej bude v oblasti energií vo veľkej miere závislé od Ruska.
Budapešť zostala aj napriek ruskej invázii na Ukrajinu vo februári 2022 najbližším partnerom Kremľa v Európskej únii, pričom krajina naďalej odoláva výzvam EÚ a USA na zníženie svojej energetickej závislosti od Moskvy.
Maďarský premiér Viktor Orbán v novembri na stretnutí s prezidentom Vladimirom Putinom sľúbil, že bude pokračovať v dovoze ruských uhľovodíkov napriek plánu EÚ zakázať všetok dovoz ruského plynu do konca roka 2027.
Veľký kontrakt
Dohoda medzi spoločnosťou Chevron a maďarskou štátnou energetickou spoločnosťou MVM predpokladá ročné dodávky 400 miliónov kubických metrov skvapalneného zemného plynu počas piatich rokov, povedal na brífingu minister zahraničných vecí Péter Szijjártó.
Minister stojaci po boku amerického námestníka ministra energetiky Jamesa Danlyho ocenil „zlatý vek“ spolupráce medzi oboma členskými štátmi NATO, ktorý je podložený energetickou spoluprácou.
Gazprom dominuje
Spoločnosť MVM Group v posledných mesiacoch podpísala zmluvy s britským gigantom Shell, francúzskou spoločnosťou Engie a azerbajdžanským koncernom SOCAR.
Spolu s dohodou so Chevronom by tieto kontrakty umožnili Maďarsku dovážať 1,4 miliardy kubických metrov plynu ročne z neruských zdrojov.
Maďarsko však okrem iných kontraktov uzavrelo v minulosti aj 15-ročnú zmluvu o dodávkach plynu s ruským Gazpromom, ktorá mu do konca roku 2036 umožňuje doviezť 4,5 miliardy kubických metrov tejto komodity ročne.