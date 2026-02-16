Dodávky pohonných hmôt nie sú nijako ohrozené, ropná bezpečnosť Slovenska je zabezpečená

V rámci prijatých preventívnych opatrení bola zo strany slovenskej rafinérie prednesená požiadavka na poskytnutie pôžičky časti núdzových zásob ropy, informuje Správa štátnych hmotných rezerv.
Pavol Machovič
Redaktor regionálnej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
pohonné látky
Foto: ilustračné. www.gettyimages.com
Slovensko Ropa a pohonné látky Ekonomika z lokality Slovensko

Správa štátnych hmotných rezerv v súvislosti s dočasným prerušením dodávok ropy ropovodom Družba na územie Slovenska uisťuje, že nie je dôvod na obavy a ropná bezpečnosť Slovenskej republiky je zabezpečená. Dodávky pohonných hmôt pre obyvateľstvo ani pre hospodárstvo nie sú nijako ohrozené.

Komisia pre ropnú bezpečnosť NESO na pondelkovom mimoriadnom zasadnutí po rokovaní s predstaviteľmi rafinérie Slovnaft, spoločnosti Transpetrol a ďalších dotknutých subjektov konštatovala, že situácia je detailne monitorovaná a pravidelne vyhodnocovaná.

Správa štátnych hmotných rezerv (SŠHR) informovala, že v rámci prijatých preventívnych opatrení pre zabezpečenie plynulosti zásobovania slovenského trhu bola zo strany slovenskej rafinérie prednesená požiadavka na poskytnutie pôžičky časti núdzových zásob ropy, ktorá by bola čerpaná postupne, a to výlučne pre potreby slovenského trhu a len na nevyhnutnú dobu. Cieľom tohto postupu je zabezpečiť plynulé a stabilné zásobovanie slovenského trhu s ropnými výrobkami tak, aby sa to nedotklo slovenských spotrebiteľov.

Členovia komisie odporučili predsedovi Správy štátnych hmotných rezerv SR v danej veci ďalej postupovať v súlade so zákonom o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Slovenská republika podľa SŠHR disponuje dostatočnými núdzovými zásobami ropy a ropných výrobkov v súlade so slovenskou aj európskou legislatívou a ich prípadné využitie prebehne v súlade s platnými právnymi predpismi. Komisia bude situáciu aj naďalej pravidelne sledovať a je pripravená operatívne reagovať na aktuálny vývoj zásobovania slovenského trhu ropou.

Firmy a inštitúcie: rafinéria SlovnaftSŠHR Správa štátnych hmotných rezerv SRTranspetrol
Okruhy tém: Dodávky ropy Ropovod Družba

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk