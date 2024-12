Čakajú slovenských motoristov výrazné zmeny? Analytik priblížil budúci vývoj cien benzínu a nafty

Na slovenských čerpacích staniciach sa počas najbližších dňoch neočakávajú výrazne zmeny. Ako uviedol pre agentúru SITA analytik finančných trhov XTB Marek Nemky, veľkoobchodné ceny pohonných hmôt v Európe sa v ostatných týždňoch pohybovali v miernom raste, najmä pre vyšší dopyt a nárast marží pred prichádzajúcimi sviatkami.

Na svetovom trhu však ceny ropy zostali relatívne stabilné, pričom sa pohybovali prevažne do strany, bez výrazných zmien nahor či nadol. „To naznačuje stabilitu cien pohonných hmôt do ďalších týždňov čo zostáva aj naďalej mojou prognózou, pričom krátkodobé výkyvy by nemali mať dlhodobý dopad. Tento mierne rastový trend však môže byť zachovaný v prípade nárastu cien ropy na medzinárodných trhoch,“ dodal Nemky.

Pohonné hmoty mierne zdraželi

Ceny pohonných hmôt v 51. týždni (16.12. – 23.12.2024) mierne vzrástli. Ceny benzínu vzrástli o 1,27 %, teda o 0,019 eura za liter a dostali sa na priemernú cenu 1,524 eura za liter. Ceny nafty rástli podobným tempom a za jeden týždeň vzrástli o 1,23 %, teda o 0,018 eura za liter a dostali sa na priemernú cenu 1,477 eura za liter.

Ceny ropy Brent v danom týždni poklesli o 2,08 % a dostali sa na cenu 72,94 amerického dolára za barel. „V tomto týždni ich však vidíme o 1,54 % vyššie na cene 74,06 dolára za barel,“ doplnil Nemky.

Zmena očakávaní v oblasti monetárnej politiky USA

Pokles cien ropy spôsobila podľa neho najmä zmena očakávaní v oblasti monetárnej politiky USA. Po zasadnutí americkej centrálnej banky (Fed) sa ukázalo, že jej predstavitelia očakávajú vyššie úrokové sadzby po dlhšiu dobu. Tieto sadzby by mali naďalej brzdiť spotrebu, čo má nepriamo vplyv aj na znížený dopyt po pohonných hmotách.

„Minulý týždeň však došlo k miernemu rastu cien, a to vďaka pozitívnym správam z Číny. Tá oznámila svoje plány na fiškálnu expanziu v nasledujúcom roku, vrátane historicky najväčšej emisie štátnych dlhopisov v objeme tri biliónov juanov (395 miliárd eur). Tento krok, ktorý má podporiť spotrebu domácností a investície, prekonal očakávania investorov a obchodníkov, čo následne spôsobilo aj rast cien ropy. K vyšším očakávaniam obchodníkov ohľadom čínskeho dopytu prispela aj Svetová banka, ktorá zvýšila svoj výhľad rastu čínskej ekonomiky,“ konštatoval Nemky.