Americký ropný gigant Chevron má záujem o zahraničné aktíva ruského Lukoilu

Americký ropný gigant Chevron a súkromná investičná spoločnosť Quantum Capital Group predložili spoločnú ponuku na získanie medzinárodných aktív sankcionovanej ruskej ropnej spoločnosti Lukoil v hodnote 22 miliárd dolárov, informoval v stredu denník Financial Times.
Ponuka sa týka celého neruského portfólia spoločnosti Lukoil vrátane produkcie ropy a plynu, rafinérskych zariadení a viac ako 2 000 čerpacích staníc v Európe, Ázii a na Blízkom východe, uviedli zdroje oboznámené s touto záležitosťou, na ktoré sa odvoláva denník FT.
V prípade úspechu by si spoločnosti Chevron a Quantum rozdelili aktíva a zaviazali sa k dlhodobému vlastníctvu a prevádzke, čo by podľa správy malo osloviť administratívu amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Gunvor údajne ako zásterka
Ponuku vedie spoločnosť Quantum v spolupráci so svojou portfóliovou spoločnosťou Artemis Energy so sídlom v Londýne. Ponuková cena nebola bezprostredne k dispozícii, informoval denník FT. V správe sa uvádza, že zahraničné aktíva spoločnosti Lukoil tiež vzbudili záujem americkej investičnej spoločnosti Carlyle a štátneho investičného fondu IHC v Abú Zabí.
Švajčiarska spoločnosť obchodujúca s energiami Gunvor stiahla svoju ponuku na prevzatie po tom, čo ju Washington v novembri označil za zásterku Kremľa.
Koncom októbra 2025 Spojené štáty s cieľom vyvíjať tlak na Rusko v jeho vojne s Ukrajinou pridali na svoj čierny zoznam sankcionovaných subjektov dvoch najväčších ruských producentov ropy – Lukoil a Rosnefť.
Výnimka platná do konca apríla
Spoločnosti spolupracujúce s ruskými gigantmi riskujú sekundárne sankcie, ktoré by znemožnili prístup k americkým bankám, obchodníkom, prepravcom a poisťovniam. Vláda USA 4. decembra pozastavila niektoré sankcie voči spoločnosti Lukoil, aby umožnila čerpacím staniciam mimo Ruska pokračovať v prevádzke. Táto výnimka platí do 29. apríla.
O niekoľko dní neskôr, 10. decembra, Washington povolil zahraničným investorom rokovať o kúpe aktív spoločnosti Lukoil v zahraničí bez rizika odvetných opatrení zo strany USA. Toto povolenie platí do 17. januára.