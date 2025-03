Krajiny Európskej únie nebudú brániť obnoveniu tranzitu plynu cez Ukrajinu

Krajiny Európskej únie nebudú robiť žiadne prekážky pri obnovení tranzitu zemného plynu z Ruska cez Ukrajinu na Slovensko a ďalej na západ. Slovenský premiér Robert Fico tak dosiahol na štvrtkovom samite Európskej rady svoje a do záverečného stanoviska presadil aspoň formálnu podporu EÚ pri obnovovaní tranzitu plynu cez Ukrajinu. „Európska rada vyzýva Komisiu, Slovensko a Ukrajinu, aby zintenzívnili úsilie o nájdenie uskutočniteľných riešení otázky tranzitu plynu cez Ukrajinu, berúc do úvahy obavy Slovenska,“ napísala na sociálnej sieti slovenská ministerka hospodárstva Denisa Saková.

Fico po štvrtkovom samite v Bruseli na sociálnej sieti napísal, že členské štáty Európskej únie uznali, že zrušenie tranzitu cez Ukrajinu je problém, ktorý ohrozuje celú EÚ.

Drahší plyn ako v USA

Fico svoju požiadavku zdôvodňoval tým, že bez tranzitu plynu cez Ukrajinu nie je možné zabezpečiť konkurencieschopnosť európskej ekonomiky. Poukazuje na to, že v Európe platíme za megawatthodinu plynu o desiatky eur viac ako USA. „Plyn, ktorý sa tlačí cez Slovensko na Ukrajinu, je z 95 percent ruský plyn. Čiže Ukrajina kupuje ruský plyn cez rôznych zahraničných obchodníkov, platí zaň a robí to, čo nám vyčíta. Ale keď my chceme, aby pokračoval tranzit plynu cez Ukrajinu smerom na západ, tak to jednoducho nejde,“ uviedol Fico na parlamentnom výbore v Národnej rade SR.

„Lídri krajín Európskej únie sa za Fica vo štvrtok postavili, takže Ukrajina bude musieť Slovensku pustiť plyn, aj keď by bol ruský,“ napísal na sociálnej sieti hlavný ekonóm Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Podpora prezidenta

Požiadavku Fica, aby sa do záverov práve prebiehajúceho samit Európskej únie dostala požiadavka, aby Ukrajina umožnila tranzit plynu do Európy, chápal aj prezident SR Peter Pellegrini.