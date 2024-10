V SND sa predstaví výrazná osobnosť európskeho súčasného tanca Daniel Abreu

Na Slovensko po prvýkrát mieri oceňovaný španielsky tanečník a choreograf Daniel Abreu. Predstaví sa v rámci hlavného programu festivalu Bratislava v pohybe počas dvoch dní 13. a 14. 10. 2024 vo svojom expresívnom sóle El Hijo (Syn) v Štúdiu Slovenského národného divadla.

Choreograf a tanečník Daniel Abreu je výraznou osobnosťou tanečnej scény v Španielsku. Laureát prestížneho ocenenia španielskej Národnej ceny za tanec sa predstaví slovenskému publiku po prvý raz. Ako tanečník získal bohaté skúsenosti v mnohých medzinárodných zoskupeniach.

V roku 2004 založil vlastnú tanečnú spoločnosť Cia. Daniel Abreu, pre ktorú vytvoril viac ako päťdesiat úspešných choreografií. Vďaka mnohým turné po vyše 40 krajinách v Európe, Amerike a Ázii sa stal súbor jedným z najznámejších zoskupení svetovej tanečnej scény.

Foto: Marcos Gpunto

Energický tanec o vzťahu k predkom

Abreu okrem tanca vyštudoval aj psychológiu, čo sa prejavuje v poetickej symbolike jeho choreografií. Jeho sugestívne a výtvarne zaujímavé sólo El hijo (Syn) hovorí o zvláštnych väzbách k predkom a o snahe vysporiadať sa s nimi. Daniel Abreu prostredníctvom energického a expresívneho tanca vyjadruje svoju skúsenosť s kultúrou a prostredím, ktoré ho formovali. Vytvára obrazy plné metafor, rozpráva príbeh existencie v širšom kontexte cyklov bytia a prírody.

„El Hijo (Syn) hovorí o špecifických väzbách k rodičom a miestam a o tom, ako s nimi zaobchádzať. Potomkov istým spôsobom vnímame ako jednotlivcov, ktorí sa uvoľnili zo spojenia, no súčasne sú beznádejne zapletení do opakujúcich sa vzorcov správania a činov. Je to niečo, čo sa dá vysvetliť len čiastočne, pretože v konečnom dôsledku jednotlivci v sebe vždy nesú ozvenu reinterpretácie svojho konkrétneho príbehu,“ približuje svoje dielo Daniel Abreu.

Teaser:

Jedinečná hra so zvukom i tieňom

Inscenácia si získala publikum i kritikov. Španielsky novinár a kritik Omar Khan označuje za hlavné dôvody úspechu hudbu, v ktorej dominujú perkusie, ako aj prácu s osvetlením: „Farebnosť a svetlo zohráva jedinečnú a relevantnú úlohu, pričom miestami funguje sólo ako duet medzi tanečníkom a tieňom.“

„El hijo [Syn] sa vyznačuje tým, že je jedným z tých diel, ktoré so spojením čistého talentu a jedinečného remesla zostanú divákovi navždy v pamäti,“ napísala o Abreuovom sóle divadelná kritička Mercedes L. Caballero.

Festivaloví diváci si budú môcť do svojej pamäte uložiť sólo Daniela Abreua počas dvoch dní – 13. a 14. októbra 2024 o 20.00 hod. v Štúdiu Slovenského národného divadla. Vstupenky je možné zakúpiť si online cez www.snd.sk, https://predpredaj.zoznam.sk/sk/listky/daniel-abreu-spanielsko-el-hijo/ alebo osobne hodinu pred predstavením v pokladnici SND.

Umelecká riaditeľka Bratislavy v pohybe Miroslava Kovářová sa o inscenácii El Hijo rozprávala s Danielom Abreuom. Rozhovor si možno pozrieť na festivalovom YouTube kanáli alebo vypočuť cez podcast festivalu Bratislava v pohybe.

Foto: Marcos Gpunto

Počas prvého týždňa ponúka program festivalu Bratislava v pohybe dve predstavenia v jeden večer: francúzske duo Les Idoles s inscenáciou Reface a Fran Díaz s choreografiou Born By the Sea. Uskutoční sa 12. októbra 2024 v A4 – priestore súčasnej kultúry.

Festival vyvrcholí 28. októbra 2024 predstavením španielskeho súboru La Veronal Sonoma v SND a 20. novembra 2024 v Divadle Aréna magickou choreografiou Para Cuatro Jinetes španielskej ženskej tanečnej skupiny Mucha Muchacha.

V predaji je aj permanentka zvýhodňujúca vstup na všetky tri španielske predstavenia hlavného programu Trio español: https://predpredaj.zoznam.sk/sk/listky/trio-espanol-permanentka-na-fokus-spanielsko/

Viac informácií na www.bratislavavpohybe.sk

Informačný servis