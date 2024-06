V Istanbule sa zrútil obytný dom, zranenia utrpelo osem ľudí a jeden človek na mieste zahynul

V tureckom meste Istanbul sa v nedeľu zrútil bytový dom, pričom zahynul jeden človek a osem ľudí utrpelo zranenia. Kolaps obnovil obavy o odolnosť budov v meste náchylnom na zemetrasenia.

Na televíznych záberoch bolo vidieť hasičov, ako ručne presúvajú sutiny zo zrútenej päťposchodovej budovy vo štvrti Küçükçekmece na európskej strane mesta. Na začiatku podľa úradov vytiahli z trosiek sedem ľudí vrátane dvoch vážne zranených.

Neskôr zachránili ešte jednu zranenú osobu a našli mŕtve telo. Podľa úradov sa 36-ročná stavba zrútila o 8:40 miestneho času.

Príčina nebola bezprostredne jasná, no nič nenasvedčovalo výbuchu alebo seizmickej aktivite. Istanbul s oficiálnym počtom 16 miliónov obyvateľov leží neďaleko Severoanatolského zlomu.

