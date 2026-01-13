Aj banálny pád na poľadovici môže mať vážne následky. Najviac ohrození sú seniori a nepozorní chodci s mobilom v ruke

S príchodom zimy a nízkymi teplotami sa na chodníkoch vytvára poľadovica, ktorá výrazne zvyšuje nebezpečenstvo pádu a úrazov. Nejde len o bežné porezania či podvrtnutia, ale aj o zlomeniny či traumatické poranenia hlavy, ktoré sa nemusia prejaviť okamžite.
Záchranári počas zimných mesiacov zasahujú pri takýchto úrazoch častejšie a apelujú na verejnosť, aby dbala na zvýšenú opatrnosť a vedela adekvátne reagovať v prípade úrazu.
Odložené príznaky a závažné zlomeniny
Zdanlivo banálny pád môže mať vážnejšie následky, než sa na prvý pohľad zdá. Úrazy hlavy patria medzi časté príčiny úmrtí a ich následky sa môžu prejaviť nielen bezprostredne po páde, ale aj hodiny či dni neskôr. „Príznaky môžu byť odložené, čo znamená, že nemusí byť hneď zrejmé, že ide o vážne poranenie. Traumatické úrazy hlavy pritom patria medzi časté príčiny úmrtí,“ upozorňuje hlavná záchranárka Záchrannej zdravotnej služby ZaMED Diana Mikešová.
V prípade bezvedomia, dezorientácie, zvracania či krvácania z tržných rán je podľa odborníkov nevyhnutné okamžite volať záchrannú zdravotnú službu na čísle 155. Nebezpečný je aj otras mozgu, ktorý si vyžaduje hospitalizáciu a odborné pozorovanie.
Poľadovica je spojená aj s častými zlomeninami horných končatín, ako sú zápästie, lakeť či predlaktie. Varovnými signálmi môžu byť modriny, opuch, intenzívna bolesť či obmedzený pohyb v postihnutej oblasti. „Pri podozrení na zlomeninu hornej končatiny je dôležité nehýbať s ňou a vyhľadať odbornú pomoc,“ radí Mikešová.
Zvlášť závažné sú zlomeniny stehna, ktoré sú sprevádzané silnou bolesťou a môžu viesť k poškodeniu svalov či ciev, čo vytvára riziko masívneho krvácania. Záchranárka upozorňuje, že častou laickou chybou je posadiť postihnutého pred príchodom záchranky, čo môže situáciu zhoršiť. „Akýkoľvek pohyb alebo snaha oň sú veľmi bolestivé a môžu zvyšovať riziko ďalších komplikácií. Ide o situácie, pri ktorých je lepšie zostať ležať a čakať na odbornú pomoc,“ vysvetľuje Mikešová.
Kľúčová je prevencia
Prevencia je pri zimných podmienkach kľúčová. Okrem vyhýbania sa neupraveným a zľadovateným chodníkom odborníci odporúčajú nosiť vhodnú protišmykovú obuv, ktorá znižuje riziko pádu. U seniorov môže pomôcť používanie oporných paličiek, ktoré zlepšujú stabilitu počas chôdze. Dôležité je aj hrubšie oblečenie, ktoré môže tlmiť náraz pri prípadnom páde.
Záchranári zároveň radia neponáhľať sa, mať voľné ruky a vyhnúť sa používaniu mobilného telefónu počas chôdze, pretože nepozornosť patrí medzi časté príčiny zimných úrazov. Ostražitosť a dodržiavanie týchto jednoduchých odporúčaní môžu výrazne znížiť riziko úrazu a pomôcť predísť vážnym následkom, ktoré môžu vzniknúť aj pri banálnom pošmyknutí na poľadovici.
Chodníkové klziská
Poľadovica mení chodníky na klziská a zvyšuje riziko úrazov. Zo štatistík Union zdravotnej poisťovne vyplýva, že v tomto období navštívi urgentné ambulancie až dvakrát viac dospelých a seniorov po pádoch na ľade než počas zvyšku roka. Stačí jeden nesprávny krok a prechádzka sa môže skončiť vyvrtnutým členkom, zlomeninou alebo otrasom mozgu.
Patrí medzi najväčších nepriateľov chodcov, najmä keď sa striedajú mrazy so snehom a odmäkom. Riziko pádu zvyšuje aj nedostatočne udržiavaná chodníková infraštruktúra. Neupratané a neposypané chodníky predstavujú zvýšené nebezpečenstvo najmä v ranných a večerných hodinách.
„Pribúdajú vyvrtnuté členky, zlomeniny dolných končatín, ale aj predlaktí a v závažnejších prípadoch aj otrasy mozgu,“ približuje revízna lekárka Ingrid Dúbravová. Ako dodáva, najzraniteľnejšou skupinou sú seniori, ktorých zdravotný stav sa po pádoch často výrazne zhorší a úrazy môžu zanechať dlhodobé následky.
Ako znížiť riziko pádu?
Lekárka upozorňuje, že mnohým úrazom by sa dalo predísť väčšou opatrnosťou a vhodnou výbavou. Prevencia a starostlivá príprava sú práve v tomto období kľúčové. „Netreba sa zbytočne ponáhľať, keď sa pod nohami šmýka. Rovnováhu tiež lepšie udržíme, keď v ruke nedržíme mobil a sústredíme sa na každý krok,“ uviedla Dúbravová.
Odborníci radia niekoľko tipov, ktoré môžu pomôcť znížiť riziko úrazu:
- Investícia do kvalitnej zimnej obuvi s protišmykovou podrážkou je jedným z najjednoduchších spôsobov, ako sa ochrániť pred pádom. Na extrémne šmykľavé povrchy sa odporúča použiť aj špeciálne protišmykové návleky, ktoré zvyšujú stabilitu kroku.
- Pri chôdzi po zľadovatených chodníkoch je dôležité kráčať pomaly a opatrne. Menšie, isté kroky a mierne pokrčené kolená pomáhajú udržať rovnováhu, podobne ako to robia tučniaky na ľade. Pri pohybe sa odporúča udržiavať ťažisko tela mierne naklonené dopredu.
- Ak je to možné, vyberajte si trasy, ktoré sú pravidelne udržiavané, posypané a odhrnuté. Vyhnite sa neosvetleným alebo málo frekventovaným chodníkom, kde je vyššie riziko poľadovice a skrytých nerovností.
- Počas chôdze sa vyhýbajte iným činnostiam, ktoré odvracajú pozornosť, ako je používanie mobilného telefónu alebo nosenie ťažkých nákupov v jednej ruke. Na chôdzu po ľade je dôležité sa plne sústrediť a mať voľné ruky pre stabilitu.
- Pre seniorov a osoby so zníženou rovnováhou sa odporúča používať doplnkové pomôcky na udržanie stability, napríklad palice s protišmykovým zakončením, ktoré môžu výrazne znížiť riziko pádu.
- Ostražitosť, vhodná obuv a prispôsobenie tempa chôdze aktuálnym podmienkam môžu pomôcť predchádzať úrazom, ktoré sa v zime stávajú častejšími a často majú vážnejšie následky, ako sa na prvý pohľad zdá.