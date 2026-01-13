Bratislavské letisko museli pre nepriaznivé počasie dočasne uzavrieť

Zasadá kalamitný štáb, ktorý vyhodnotí brzdné účinky na dráhe a opätovnú prevádzkyschopnosť letiska.
Bratislavské letisko
Letisko M. R. Štefánika predĺžilo svoje uzatvorenie minimálne do 11:15. Dôvodom sú nepriaznivé meteorologické podmienky na vzletovo-pristávacej dráhe bratislavského letiska. Obmedzenie pôvodne platilo do 9:15, v ranných hodinách sa preto očakávalo meškanie letov.

Zasadá kalamitný štáb, ktorý vyhodnotí brzdné účinky na dráhe a opätovnú prevádzkyschopnosť letiska.

„Cestujúcim odporúčame sledovať webovú stránku letiska, aplikácie leteckého dopravcu a letiskový rozhlas pre aktuálne informácie o svojich odletoch,“ uviedlo letisko na sociálnej sieti.

