Únia nevidiacich a polícia zorganizovali na Deň bielej palice preventívnu akciu, zapojených je až 37 miest (foto)

Pri príležitosti Svetového dňa bielej palice sa v utorok už po 15. krát koná dopravno-preventívna akcia zameraná na bezpečnosť nevidiacich chodcov. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) v spolupráci s Prezídiom Policajného zboru organizuje túto iniciatívu v 37 mestách. Cieľom je preveriť, ako vodiči reagujú na signály s bielou palicou a poskytnúť osvetu o správnom správaní sa k zraniteľným účastníkom cestnej premávky.

„Biela palica je pre nevidiacich symbolom odvahy a nezávislosti. Pomáha im orientovať sa v priestore a prekonávať prekážky, ktoré sú často neviditeľné pre bežných ľudí,“ povedala hlavná koordinátorka Dňa bielej palice na cestách Ivana Frčová.

Preventívne opatrenia

Zároveň upozornila na problémy, ako sú nesprávne odložené kolobežky, reklamné pútače na chodníkoch a vodiči nerešpektujúci nevidiacich s bielou palicou. Riaditeľ Odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru Juraj Tlacháč vyzdvihol význam preventívnych opatrení pre zvýšenie bezpečnosti na cestách.

„Ochrana života a zdravia účastníkov cestnej premávky je pre nás absolútnou prioritou,“ povedal a dodal, že zákony vyžadujú, aby vodiči umožnili nevidiacim chodcom bezpečný prechod cez cestu. „Pri príležitosti Svetového dňa bielej palice preto budú policajné hliadky vykonávať dohľad na priechodoch pre chodcov a zasahovať v prípade, že vodiči nedodržia svoje povinnosti voči nevidiacim. Zároveň budú poskytovať na priechodoch osvetu o právach nevidiacich chodcov,“ objasnil Tlacháč.

Jednoznačný signál

Signál, že nevidiaci chodec má záujem prejsť cez priechod je jednoznačný. Nevidiaci zodvihne bielu palicu do výšky pása a drží ju v tejto polohe asi 3 až 5 sekúnd.

„Vodiči by na tento signál mali zareagovať zastavením vozidla. Neodporúčame, aby na chodca s bielou palicou trúbili, pretože to môže vyhodnotiť ako nebezpečie a ostane stáť. Blikanie zasa nevidí. V prípade, že by nevidiaci nereagoval, môže ho vodič osloviť a uistiť o bezpečnom prechode cez priechod,“ vysvetlila Frčová.

Bezpečnosť a ochrana života

Podľa koordinátorky dáva Deň bielej palice príležitosť zvýšiť povedomie verejnosti o živote ľudí so zrakovým postihnutím a význame bielej palice v ich životoch. Na Slovensku sa zameriava predovšetkým na bezpečnosť ľudí so zrakovým postihnutím v premávke a ochranu života a zdravia tejto komunity.

„Kompletný zoznam zapojených miest i konkrétnych priechodov je k dispozícii na webovej stránke Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska a výsledky tejto dopravno-preventívnej akcie budú zverejnené 15. októbra,“ uzavrela Frčová.