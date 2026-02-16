Ukrajina minulý týždeň za päť dní dobila späť toľko, ako Rusi získali za celý december

Ukrajina minulý týždeň dobila späť 201 štvorcových kilometrov územia spod ruskej okupácie, vyplýva z analýzy AFP založenej na údajoch Inštitútu pre štúdium vojny (ISW). Ide o najväčší územný zisk v tak krátkom čase od začiatku ukrajinskej protiofenzívy v júni 2023.
Podľa ISW sa ukrajinským jednotkám podarilo využiť nedávne obmedzenie prístupu ruských síl k systému Starlink.
„Tieto ukrajinské protiútoky pravdepodobne využívajú nedávne zablokovanie prístupu ruských síl k systému Starlink, čo podľa ruských vojenských blogerov spôsobuje problémy v komunikácii a velení na bojisku,“ uviedol inštitút vo vyhlásení.
Ukrajina postúpila v Záporožskej oblasti, keď ruské jednotky stratili prístup k Starlinku
Územie, ktoré Ukrajina dobila od stredy do nedele, je takmer rovnako veľké ako ruské zisky za celý december. ISW, ktorý spolupracuje s americkým think-tankom Critical Threats Project, uviedlo, že výpadky spojenia výrazne narušili schopnosť ruských jednotiek koordinovať obranu.
Vojnoví blogeri v panike. Musk dodržal sľub a Rusom na fronte vypol Starlink
K vypnutiu neautorizovaných terminálov Starlink, ktoré ruské sily okrem koordinácie jednotiek používali aj na navádzanie bojových dronov hlboko na ukrajinskom území, došlo po tom, keď o to spoločnosť SpaceX začiatkom mesiaca požiadalo ukrajinské ministerstvo obrany.
Ukrajinská armáda sa k detailom operácií nevyjadrila, no Kyjev dlhodobo tvrdí, že narušenie ruských komunikačných systémov je jedným z kľúčových faktorov úspechu na bojisku.