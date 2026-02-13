Kremeľ prezradil miesto a čas konania nových rozhovorov o ukončení konfliktu na Ukrajine

Ďalšie kolo rokovaní sprostredkovaných Spojenými štátmi, ktorých cieľom je ukončiť vojnu na Ukrajine, sa uskutoční v Ženeve 17. a 18. februára. V piatok to oznámil Kremeľ.
Tentoraz v Ženeve
„Nasledujúce kolo rokovaní o urovnaní situácie na Ukrajine sa uskutoční v rovnakom trojstrannom formáte Rusko – USA – Ukrajina, a to 17. až 18. februára v Ženeve,“ citovala agentúra RIA Novosti hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova.
Radšej žiadna ako zlá. Mierová dohoda musí priniesť dôstojný mier a bezpečnostné záruky, vraví Zelenskyj
Nové stretnutie nadväzuje na predchádzajúce rokovania, ktoré sa konali v Abú Zabí, no nepriniesli výrazný pokrok v kľúčových otázkach, najmä v sporoch o územie a podmienky prípadného prímeria.
Tvrdý vyjednávač
Na rozdiel od predchádzajúcich kôl, na ktorých Rusko zastupovali najmä vysokopostavení vojenskí predstavitelia, tentoraz má ruskú delegáciu viesť poradca Kremľa Vladimir Medinskij.
Bývalý minister kultúry je považovaný za tvrdého vyjednávača a už v minulosti stál na čele ruského tímu pri neúspešných rokovaniach s Ukrajinou v Turecku. Diplomatické úsilie prichádza v čase, keď konflikt trvá už takmer štyri roky a obe strany zostávajú v zásadných otázkach ďaleko od dohody.