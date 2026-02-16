V Kyjeve zostáva bez kúrenia približne 1 600 budov, úrady hlásia útok na ruský ropný terminál

Ruské údery prehĺbili energetickú krízu počas silných mrazov, ukrajinské sily reagovali zásahom infraštruktúry v Krasnodarskom kraji.
Približne 1 600 budov v Kyjeve zostávalo v nedeľu bez dodávok tepla po sérii ruských útokov na energetickú infraštruktúru. Ukrajinská armáda zároveň oznámila, že zasiahla dôležitý ropný terminál na juhu Ruska.

Podľa úradov je bez kúrenia približne 1 100 obytných domov a ďalších 500 iných budov, a to uprostred náročnej zimy, počas ktorej teploty klesajú až na mínus 20 stupňov Celzia. Nedávne ruské útoky vyvolali najhoršiu energetickú krízu od začiatku vojny, pričom státisíce domácností zostali bez elektriny a tepla.

Podpredseda ukrajinskej vlády Oleksij Kuleba uviedol, že ruské údery poškodili aj železničnú infraštruktúru v Odeskej a Dnepropetrovskej oblasti.

Útočí aj Ukrajina

Ukrajina medzitým pokračuje v útokoch na ruské energetické ciele, ktoré podľa Kyjeva financujú inváziu. Generálny štáb oznámil, že zasiahol ropný terminál na Tamanskom polostrove v Krasnodarskom kraji neďaleko Krymu, ktorý Rusko anektovalo.

„Ropný terminál na juhu Ruska a systém protivzdušnej obrany Pancir-S1 na dočasne okupovanom území Krymu boli zasiahnuté,“ uviedla armáda. Podľa Kyjeva ide o súčasť „opatrení na zníženie útočného a ekonomického potenciálu ruského agresora“.

Trafili dom v Soči

Gubernátor Krasnodarského kraja Venjamin Kondratiev uviedol, že ukrajinský útok poškodil ropné zariadenie vo Volne a zranil dvoch ľudí. Na mieste zasahovalo viac ako 100 hasičov, ktorí likvidovali niekoľko požiarov. Poškodený bol aj obytný dom v čiernomorskom letovisku Soči.

Gubernátor ruskej Brianskej oblasti zároveň informoval, že po „nepriateľskom útoku“ zostalo bez elektriny a tepla päť obcí a časť regionálneho centra.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine

