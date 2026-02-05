Vojnoví blogeri v panike. Musk dodržal sľub a Rusom na fronte vypol Starlink

Najmenej deväť blogerov blízkych ruskej armáde uviedlo, že spojenie bolo prerušené, čo podľa nich môže oslabiť schopnosť Moskvy viesť dronovú vojnu a sťažiť koordináciu jednotiek.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Musk starlink.jpg
Foto: archívne, SITA/AP, SpaceX via AP, koláž - SITA Webnoviny.
Ukrajina Iné správy Iné správy z lokality Ukrajina

Ruskí vojenskí blogeri vo štvrtok informovali o rozsiahlom výpadku terminálov Starlink na ukrajinskom fronte po tom, čo ich spoločnosť SpaceX Elona Muska podľa nich vypla na žiadosť Kyjeva.

Achillova päta

Najmenej deväť blogerov blízkych ruskej armáde uviedlo, že spojenie bolo prerušené, čo podľa nich môže oslabiť schopnosť Moskvy viesť dronovú vojnu a sťažiť koordináciu jednotiek. Rusko nemá vlastnú alternatívu k satelitným terminálom.

Je to veľmi zlé, najmä vzhľadom na to, aká kľúčová je komunikácia na fronte,“ napísal bloger Roman Alechin na sieti Telegram. „Toto je naša Achillova päta, povedal mi už dávno jeden dobrý veliteľ,“ uviedol na sociálnych sieťach ďalší ruský bloger Alexander Koc.

Skutočné výsledky

Americký technomiliardár Elon Musk minulý týždeň oznámil, že kroky na zastavenie neautorizovaného používania terminálov ruskými jednotkami zrejme fungujú.

„Zdá sa, že kroky, ktoré sme podnikli na zastavenie neautorizovaného používania Starlinku zo strany Ruska, zabrali,“ zverejnil na svojej mikroblogovacej platforme X.

Ukrajinský minister obranyMychajlo Fedorov tento krok začiatkom tohto týždňa ocenil slovami, že „prináša skutočné výsledky“.

Dlhší dolet útočných dronov

Kyjev prvýkrát informoval o používaní Starlinku ruskými silami v januári. Podľa ukrajinských predstaviteľov drony vybavené terminálmi sa dokážu lepšie vyhýbať elektronickému rušeniu a presnejšie zasahovať ciele.

Americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW) zas napísal, že ruská armáda využíva Starlink na predĺženie doletu útočných dronov, ktoré tak dokážu zasiahnuť ciele až do vzdialenosti 500 kilometrov. O vypnutie Starlinku pre ruské sily žiadal Muska aj poľský minister zahraničných vecí.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine

Fotogaléria k článku:

Vojna na Ukrajine
Vojna na Ukrajine
Vojna na Ukrajine
19 fotografií v galérii
Vojna na Ukrajine
Viac k osobe: Elon MuskMychajlo Fedorov
Firmy a inštitúcie: ISW Inštitút pre štúdium vojny
Okruhy tém: Ruská armáda Rusko-ukrajinský konflikt Starlink Vojna na Ukrajine
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk