Vojnoví blogeri v panike. Musk dodržal sľub a Rusom na fronte vypol Starlink

Ruskí vojenskí blogeri vo štvrtok informovali o rozsiahlom výpadku terminálov Starlink na ukrajinskom fronte po tom, čo ich spoločnosť SpaceX Elona Muska podľa nich vypla na žiadosť Kyjeva.
Achillova päta
Najmenej deväť blogerov blízkych ruskej armáde uviedlo, že spojenie bolo prerušené, čo podľa nich môže oslabiť schopnosť Moskvy viesť dronovú vojnu a sťažiť koordináciu jednotiek. Rusko nemá vlastnú alternatívu k satelitným terminálom.
Kyjev sa pre Starlink obrátil na Muska. Západné technológie nemajú terorizovať civilistov
„Je to veľmi zlé, najmä vzhľadom na to, aká kľúčová je komunikácia na fronte,“ napísal bloger Roman Alechin na sieti Telegram. „Toto je naša Achillova päta, povedal mi už dávno jeden dobrý veliteľ,“ uviedol na sociálnych sieťach ďalší ruský bloger Alexander Koc.
Skutočné výsledky
Americký technomiliardár Elon Musk minulý týždeň oznámil, že kroky na zastavenie neautorizovaného používania terminálov ruskými jednotkami zrejme fungujú.
„Zdá sa, že kroky, ktoré sme podnikli na zastavenie neautorizovaného používania Starlinku zo strany Ruska, zabrali,“ zverejnil na svojej mikroblogovacej platforme X.
Ukrajinský minister obranyMychajlo Fedorov tento krok začiatkom tohto týždňa ocenil slovami, že „prináša skutočné výsledky“.
Looks like the steps we took to stop the unauthorized use of Starlink by Russia have worked. Let us know if more needs to be done.
— Elon Musk (@elonmusk) February 1, 2026
Dlhší dolet útočných dronov
Kyjev prvýkrát informoval o používaní Starlinku ruskými silami v januári. Podľa ukrajinských predstaviteľov drony vybavené terminálmi sa dokážu lepšie vyhýbať elektronickému rušeniu a presnejšie zasahovať ciele.
Sikorski vyzval Muska, aby Moskve vypol Starlink. Zarábanie na vojnových zločinoch môže poškodiť tvoju značku, odkázal
Americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW) zas napísal, že ruská armáda využíva Starlink na predĺženie doletu útočných dronov, ktoré tak dokážu zasiahnuť ciele až do vzdialenosti 500 kilometrov. O vypnutie Starlinku pre ruské sily žiadal Muska aj poľský minister zahraničných vecí.