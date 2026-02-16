Osobné útoky, vyhrážky vojenskou inváziou aj atentátmi: Ukrajina podľa Maďarska prekročila červené čiary a otvorene zasahuje do volieb - VIDEO

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj cez víkend vystúpil na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii, kde opäť slovne zaútočil na maďarského premiéra Viktora Orbána.
Ukrajina podľa slov Zelenského bráni Európu, a preto „dokonca aj Viktor môže premýšľať o tom, ako si nechať narásť brucho, a nie o tom, ako nechať narásť svoju armádu, aby zabránil ruským tankom vrátiť sa do ulíc Budapešti.“
Orbán vo svojej reakcii nazval Zelenského poznámky za ďalší predvolebný prejav na podporu vstupu Ukrajiny do Európskej únie. „Maďarom to výrazne pomôže jasnejšie vidieť a vyriešiť túto situáciu. Niečo však nechápete: Táto diskusia nie je o mne ani o vás. Je o budúcnosti Maďarska, Ukrajiny a Európy. Presne preto sa nemôžete stať členom Európskej únie,“ napísal maďarský premiér na sieti X.
Nie je to prvýkrát, čo mal Zelenskyj nemiestne výroky na adresu Orbána. Len nedávno na pôde Svetového ekonomického fóra vo švajčiarskom Davose vyhlásil: „Každý Viktor, ktorý žije z peňazí Európy a zároveň sa snaží predávať európske záujmy, si zaslúži po hlave. A ak sa cíti komfortne v Moskve, neznamená to, že by sme mali dovoliť, aby sa európske metropoly zmenili na malé Moskvy“.
Ukrajinská invázia proti Maďarsku?
V uplynulom období sa množia otvorené vyhrážky od známych ukrajinských politikov a činiteľov smerom k Maďarsku. Ako je známe, maďarská vláda dlhodobo nepodporuje vstup Ukrajiny do EÚ a NATO a nefinancuje ani vyzbrojovanie ukrajinskej armády.
Veľké pohoršenie v Maďarsku vyvolalo video, v ktorom major ukrajinskej armády Jevhen Karas, ktorého v minulosti vyznamenal aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, sa otvorene vyhráža Maďarsku vojenskou inváziou. Vo videozázname, ktorý koluje po internete, Karas – ktorý je zároveň lídrom neonacistickej skupiny C14 – hovorí o tom, že verí, že Rusko čoskoro zanikne a stane sa moslimským štátom, a tak je len „dočasným“ protivníkom Ukrajiny.
„Čo potom urobí Orbán, tento malý pohonič? 128. ukrajinská brigáda by dorazila za dve minúty do Maďarska, keby Orbán otvorene priznal: Som agent KGB. Čo by sa potom stalo s Orbánom? Čo by sa stalo?“ pýtal sa Karas.
Drony na zastavenie Orbána
Po tom ako maďarský premiér nedávno upozornil na skutočnosť, že Ukrajina sa nespráva ako veľmi priateľský štát, na ukrajinských internetových fórach sa začali šíriť protimaďarské nálady.
Ako je známe, Orbán na zhromaždení v meste Szombathely uviedol, že Kyjev pracuje v Bruseli na odrezaní Maďarska od ruských zdrojov energie. Podľa slov maďarského premiéra to vážne porušuje základné národné záujmy Maďarska, pretože bez lacnej ruskej ropy a plynu by sa náklady na energie niekoľkonásobne zvýšili, čo by ohrozilo živobytie maďarských rodín. Z tohto dôvodu sa Orbán vyjadril, že pokiaľ Ukrajina toto požaduje, je „naším nepriateľom“.
Následne niektorí ukrajinskí radikáli zašli až tak ďaleko, že začali vyzývať na zastavenie Orbána a otvorene hovorili o vojenskej akcii namierenej proti osobe maďarského premiéra. „Čo si myslíte – koľko operátorov FPV dronov by bolo potrebných na zastavenie „Orbánovho frontu“?“, píše sa v jednom z anynonymných príspevkov, v ktorom Orbán dostal označenie „parazit Európy“.
Kuleba sa modlí, aby Orbán prehral voľby
Pripomeňme aj ďalšie slovné útoky a pokusy o zasahovanie do maďarských volieb od ukrajinských politikov, ktoré v uplynulých týždňoch zarezonovali v maďarskej spoločnosti. Bývalý ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba napríklad zverejnil video, v ktorom otvorene priznal, že sa modlí za zmenu vlády v Maďarsku a za to, aby sa k moci dostala proukrajinská vláda.
„Cesta von je veľmi jednoduchá. Teraz všetci sedia a modlia sa. Zapaľujú sviečky v kostole, aby Orbán prehral voľby v roku 2026 a aby sa k moci dostala proeurópska a proukrajinská vláda,“ hovorí Kuleba vo videu, podľa ktorého je toto „to najlepšie“, čo Európa môže v súčasnosti robiť.
Ukrajinský politik hrozí odplatou
Ukrajinský nacionalistický politik a podpredseda Štátnej televíznej a rozhlasovej komisie Bohdan Červak tiež kritizoval Maďarsko a Viktora Orbána v príspevku na Facebooku.
Červak vyhlásil, že Maďarsko má historicky nepriateľský postoj voči Ukrajine a najzávažnejším príkladom toho sú činy spáchané počas druhej svetovej vojny. Hovoril o tom, že dnešná nezávislá Ukrajina nebude tolerovať, aby sa žiadna krajina – vrátane Maďarska – vysmievala Ukrajincom. Podčiarkol tiež, že za minulé hriechy nevyhnutne príde odplata.
„Viktor, toto ti nezabudneme!“
Ukrajinský poslanec Dmytro Mikisa sa vo videu vyhrážal Orbánovi za to, že Maďarsko nepodporuje vstup Ukrajiny do EÚ. Priamo do kamery povedal, že ak sa Péter Magyar stane premiérom, ten podnikne k tomu potrebné kroky.
Mikisa tiež povedal, že Maďarsko je krajina, ktorá je európska len dovtedy, kým jej to ostatné európske krajiny dovolia, zároveň maďarských lídrov označil za „hanebné postavy“. Viktora Orbána zas označil prídavnými menami ako „slizký“, či „obyčajný nikto, ktorý je ešte momentálne premiérom“.
Aj Mikisa sa sťažoval na to, že maďarský premiér nazval Ukrajinu „nepriateľom“. „Viktor, toto ti určite nezabudneme,“ odkázal ukrajinský poslanec. Dodal, že novým premiérom v Maďarsku bude „samozrejme“ Péter Magyar, ktorého nová vláda urobí „reformy“, ktoré budú síce medzi Maďarmi nepopulárne, preto „bude treba obyvateľstvu vysvetliť, prečo je to správne“.
Ukrajinské vojská v Maďarsku?
Ukrajinský politický analytik Boris Tisenhausen zas otvorene hovoril o tom, že Viktor Orbán by sa nemal trápiť nad tým, či on pošle nejaké vojenské jednotky na Ukrajinu, ale skôr nad tým, aby Ukrajina neposlala svoje jednotky do Maďarska.
Orbán: Vyhrážky berieme vážne
„Vyhrážky treba brať vážne, reagovať na ne a brániť sa im,“ takto Viktor Orbán komentoval vyhlásenia Jehvena Karasa, ktorý sa otvorene vyhrážal Maďarsku vojenskou inváziou.
„Toto vyhrážanie sa jasne ukazuje, že európska myšlienka budovania a vyzbrojovania silnej ukrajinskej armády za európske peniaze je v rozpore s bezpečnostnými záujmami Maďarska,“ dodal tiež Orbán. Zároveň zdôraznil, že dnes Ukrajina predstavuje hrozbu pre Maďarsko, v budúcnosti by mohlo vzniknúť ešte viac problémov z čoraz silnejšej ukrajinskej armády na východných hraniciach Maďarska, preto sa nebudú podieľať na jej financovaní.
Zvrhnúť Orbána za pomoci špiónov a spravodajských hier
Najnovšie zas ukrajinský politický analytik Bogdan Popov hovoril o potrebe zvrhnutia maďarskej vlády za pomoci ukrajinskej spravodajskej operácie. Podľa Popova je totiž nepravdepodobné, že by maďarská opozícia porazila Fidesz a Viktora Orbána. „Aby som bol úprimný, moja prognóza nie je veľmi povzbudivá. Neverím, že by v Maďarsku mohla zvíťaziť akákoľvek opozičná sila,“ hovorí Popov vo videu, ktoré zverejnili maďarské médiá.
Ukrajinský analytik tiež uviedol, že neverí prieskumom verejnej mienky, ktoré ukazujú náskok Pétera Magyara a strany Tisza. Podľa Popova sú tieto prieskumy nespoľahlivé. Poznamenal tiež, že tvrdé jadro voličskej základne Orbána je mimoriadne stabilné a je ním veľmi ťažké otriasť. Podľa ukrajinského analytika by práve preto mala Ukrajina systematicky pracovať na zvrhnutí maďarského premiéra a to za pomoci ukrajinských informačno-psychologických špeciálnych operačných jednotiek.
Prezidentské voľby na Ukrajine budú až po prímerí a bezpečnostných zárukách, vyhlásil Zelenskyj
Ani Popov nemohol vynechať na záver osobný útok na maďarského premiéra. „Asi budeme musieť ďalej žiť s touto ropuchou na čele Maďarska. Žiadny problém, nejako sa s tým vysporiadame,“ uzavrel svoju analýzu.