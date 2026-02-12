Ukrajina postúpila v Záporožskej oblasti, keď ruské jednotky stratili prístup k Starlinku

Spoločnosť SpaceX miliardára Elona Muska tento mesiac na žiadosť Ukrajiny odpojila terminály Starlink v blízkosti frontu.
Ukrajinské sily postúpili na juhu Záporožskej oblasti, keď ruská armáda prišli o prístup k službe Starlink. Ako referuje web The Moscow Times, uviedol to vysokopostavený predstaviteľ NATO.

Odpojený Starlink

Spoločnosť SpaceX miliardára Elona Muska tento mesiac na žiadosť Ukrajiny odpojila terminály Starlink v blízkosti frontu. Kyjev uviedol, že Rusi využívali tento satelitný internetový systém na navádzanie svojich vojsk na bojisku.

Starlink v Rusku svoje služby neposkytuje, ale niektorým ruským jednotkám na fronte sa napriek tomu podarilo ho využívať na prijímanie rozkazov, koordináciu útokov a riadenie dronov.

Vlastná alternatíva

Moskva sa pritom snaží vyvíjať vlastnú alternatívu v podobe siete satelitov na nízkej obežnej dráhe, projekt však sprevádzajú meškania. Štart prvých 16 z plánovaných 300 satelitov odložili z konca vlaňajška na tento rok.

Predstaviteľ, ktorý si želal zostať v anonymite, nešpecifikoval, do akej miery možno nedávny postup Ukrajiny priamo pripísať tomu, že ruské sily stratili prístup k Starlinku. Ukrajina a Rusko v ostatných dňoch tvrdia, že postúpili v Záporožskej oblasti, pričom ukrajinské jednotky v stredu oznámili, že získali späť obec Kosivceve.

Ruskí vojenskí blogeri 4. februára informovali o rozsiahlom výpadku terminálov Starlink na ukrajinskom fronte.

