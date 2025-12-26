Týždenný súhrn dôležitých správ 26.12.2025 26. 12. 2025 08:00 SITA 0 min. čítania Rudolf Huliak, poslanec za Slovenskú národnú stranu (SNS). Foto: archívne, SITA/Milan Illík. Nezaradené Zdieľať Zdieľať Súvisiaci článok: Jedáleň v Košiciach pripravila vyše 1 600 porcií vianočného menu pre seniorov, pomáhal aj Huliak Súvisiaci článok: Fico sa na tlačovke rozohnil. Ukážem vám také fotky, že padnete na zadok, povedal redaktorovi – VIDEO Súvisiaci článok: Ľudí bez domova na Štedrý deň pozval na slávnostný obed majiteľ reštaurácie v centre Trnavy Súvisiaci článok: Karlos Vémola je vo väzbe, pôjde aj na operáciu a prvýkrát prehovorila aj jeho manželka Lela - FOTO Súvisiaci článok: Kompletný spis sexuálneho predátora Epsteina bude čoskoro zverejnený. Lajčák v ňom podľa Jurík nebude chýbať Súvisiaci článok: Vianočná drogová razia u Vémolu. Zadržali troch ľudí vrátane známeho českého bojovníka MMA - FOTO Súvisiaci článok: Karlos Vémola skončil v putách a má na krku obvinenie, Terminátorovi hrozí až 18 rokov za mrežami Súvisiaci článok: Štátu chýba takmer štyritisíc policajtov, Šutaj Eštok chce prilákať naspäť výsluhových dôchodcov Súvisiaci článok: Najskôr treba ubrániť demokraciu, až potom sa hádať, odkazuje Hlina opozičným stranám – VIDEO Súvisiaci článok: Opitý vodič skončil s autom v rodinnom dome, dychová skúška ukázala vyše 2 promile – FOTO Odber noviniek Zdieľať Zdieľať Okruhy tém: Newsletter Máte tip na článok? Napíšte nám TU Nahlásiť problém Najnovšie na SITA.sk Bratislava tento rok zrealizovala niekoľko veľkých dopravných projektov, masívne investovala do depa Krasňany Slávka Ambrová Na Štedrý deň namerali na východe Islandu letné teploty Pavol Lukáč Od masáže na Bali po opice na Gibraltári. Pre poisťovňu Union to bol rok plný paradoxov Lucia Kvasnicová Prázdny pohľad po vypnutí tabletu: Psychologička radí, ako dostať deti z digitálneho sveta do reality - ROZHOVOR Natália Kolná Egypt buduje „nový Suezský prieplav na koľajniciach“, Červené more spojí so Stredozemným vysokorýchlostná železnica Ladislav Hribik Týždenný súhrn dôležitých správ 26.12.2025 Bratislava tento rok zrealizovala niekoľko veľkých dopravných projektov, masívne investovala do depa Krasňany Na Štedrý deň namerali na východe Islandu letné teploty Od masáže na Bali po opice na Gibraltári. Pre poisťovňu Union to bol rok plný paradoxov Prázdny pohľad po vypnutí tabletu: Psychologička radí, ako dostať deti z digitálneho sveta do reality - ROZHOVOR Egypt buduje „nový Suezský prieplav na koľajniciach“, Červené more spojí so Stredozemným vysokorýchlostná železnica Týždenný súhrn dôležitých správ 26.12.2025