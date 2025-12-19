Kompletný spis sexuálneho predátora Epsteina bude čoskoro zverejnený. Lajčák v ňom podľa Jurík nebude chýbať

Premiér si aj naďalej zastáva svojho poradcu Miroslava Lajčáka. Poslankyňa Beáta Jurík (PS) položila otázku, čo premiér Robert Fico (Smer-SD) ešte potrebuje k tomu, aby ho odvolal z funkcie.
„Ide o absolútne neobhájiteľnú situáciu. Popísané ženské telá, cestovné pasy žien z celej Európy, vplyvní muži v spoločnosti dievčat, ktoré boli často maloleté. Aj to odhalili doteraz zverejnené dokumenty,” pripomenula poslankyňa s tým, že Lajčák dokonca sexuálneho predátora Jeffreyho Epsteina hostil na slovenskom veľvyslanectve vo Viedni.
Fico nemá na čo čakať
„Na oficiálnu pracovnú návštevu to však aspoň podľa Epsteinovho oblečenia rozhodne nevyzerá,“ zdôraznila Jurík. Na fotografii mal totiž Epstein oblečené tepláky. Poslankyňa je názoru, že premiér nemá na čo čakať a pýta sa, čo ešte potrebuje.
„Dnes by mali zverejniť kompletné záznamy zo spisu sexuálneho predátora. A je možné, že opäť v nich bude figurovať aj Lajčák,“ uviedla Jurík, podľa ktorej sa súčasne nedá vylúčiť, že Epstein mal svoje obete na Slovensku.
„Jeho lietadlo pristálo v roku 2018 aj v Bratislave, aj v Poprade. Kompetentných sa preto budeme pýtať, či majú informácie o tom, že obeťami mohli byť aj naše občianky a či im je poskytovaná potrebná pomoc a podpora,“ doplnila Jurík. Pripomenula aj list opozičných poslankýň, ktorým vyzývali premiéra, aby konal.
„Fico sa namiesto potrebného gesta voči všetkým ženám rozhodol vyhovárať a nazval nás amazonkami z Progresívneho Slovenska,“ uviedla Jurík v reakcii na vyjadrenia predsedu vlády. Podotkla, že od neho nežiadajú, aby bol vyšetrovateľom, prokurátorom či sudcom, ale aby konal a Lajčáka odvolal z pozície svojho poradcu. Ten totiž podľa Juríkovej očividne s Epsteinom nielen komunikoval, ale ho aj navštevoval.
Lajčák je podľa premiéra excelentný diplomat
Poslankyňa sa na záver prihovorila koaličným poslankyniam a predsedovi parlamentu Richardovi Rašimu (Hlas-SD). „Ak ste vaše minulotýždňové slová o ochrane žien pred násilím mysleli úprimne, pripojte sa k našej výzve na odvolanie Lajčáka. Je to to najmenej, čo môžeme pre všetky ženy urobiť. Spoločne ukážme, že odsudzujeme násilie bez ohľadu na to, komu sa deje,“ uzavrela Jurík.
Slovensko obletela fotografia Lajčáka s Epsteinom na veľvyslanectve SR vo Viedni. Predseda vlády aj napriek tomu naďalej stojí za svojím poradcom. Premiér sa ohradil, že keď už nie je čo, vytiahne sa téma spojenia Lajčáka s Epsteinom.
„Stále sme v tej istej téme. Ja vám dám moju fotku s Kaddáfím. Ukážem vám také fotky, že padnete na zadok,“ povedal premiér redaktorovi. Následne sa spytoval, či jestvuje fotografia Epsteina a amerického prezidenta Donalda Trumpa, skonštatoval, že asi áno, a v tomto kontexte povedal novinárovi, že mu má postaviť tú istú otázku, či má Trump jeho dôveru, keď existuje jeho fotografia s Epsteinom.
„Samozrejme, že má dôveru, a verím, že to, čo robí, je správne,“ povedal Fico a dodal, že Lajčák je excelentný diplomat. „Keby som mal teraz urobiť zoznam, že títo ľudia nemajú dôveru, lebo sa stretli, videli, odfotografovali s Epsteinom… Iné je, ak niečo spolu vystrájali. Tak ďaleko nevidím, ja som pri týchto veciach určite sviečku nedržal,“ uzavrel.