Karlos Vémola skončil v putách a má na krku obvinenie, Terminátorovi hrozí až 18 rokov za mrežami

Známy MMA bojovník Karlos „Terminátor“ Vémola v utorok zo svojho domu „Vémoland“ v Měcheniciach pri Prahe vychádzal s kapucou na hlave a putami na rukách. Polícia podľa medializovaných informácií okrem Vémolu zadržala aj ďalších dvoch ľudí.
Hovorkyňa Národnej protidrogovej centrály Lucie Šmoldasová pre CNN Prima News uviedla, že trojica zadržaných v súvislosti s utorňajším zásahom si vypočula obvinenie z obzvlášť závažnej organizovanej drogovej trestnej činnosti v medzinárodnom rozsahu.
Vianočná drogová razia u Vémolu. Zadržali troch ľudí vrátane známeho českého bojovníka MMA - FOTO
„Proti všetkým trom zadržaným bolo začaté trestné stíhanie pre nedovolenú výrobu a iné nakladanie s omamnými, psychotropnými látkami a v prípade uznania viny im hrozí 10 až 18 rokov väzenia,“ priblížila. Spomínaná spravodajská televízia uvádza, že vysoká sadzba odráža fakt, že by sa malo jednať o organizovanú skupinu s medzinárodnou pôsobnosťou.
Vo Vémolovom dome zasahovala Národná protidrogová centrála celý deň a „Terminátora“ odviedli v putách zhruba o druhej popoludní. Ďalším z trojice zadržaných má byť podľa agentúry AKTU Antonín Beck, ktorý je Vémolovým kamarátom.
Ako informujú české média, v poslednom príspevku na sociálnych sieťach Vémola v pondelok napísal „Chlapci, vidíme sa na budúci rok v lepších časoch“. Označil aj kasíno, s ktorým spolupracuje a pridal ústrednú melódiu s mafiánskej ságy Kmotor. „Pár kamarátov stačí mať,“ napísal tiež na Instagrame.
Vémola už bol v minulosti vo Veľkej Británii odsúdený za drogový delikt a deň pred Štedrým dňom mal zápasník nastúpiť do nemocnice k operačnému zákroku týkajúcemu sa akútneho zápalu čeľuste.
Kto je Karlos „Terminátor“ Vémola?
Karlos Vémola je profesionálnym bojovníkom od roku 2008 a bol prvým Čechom v UFC (Ultimate Fighting Championship).
Najväčšiu popularitu však získal v organizácii Oktagon MMA, kde absolvoval 47 zápasov a len deväťkrát odchádzal z klietky ako porazený. Bol šampiónom v rôznych váhových kategóriách a jedným z najväčších hviezd podujatí v Česku a na Slovensku. Najčastejšie, až 20-krát, zvíťazil „submisiou“.
Kariéru ukončil v roku 2025, keď na podujatí Oktagon 72 vyhral titul „Infinity Champion“ v trilógii s Attilom Véghom. Zápas v Prahe mal dramatický priebeh, Végh niekoľkokrát takmer Vémolu ukončil, no ten sa dokázal vrátiť a kontrolovať ďalšie kolá