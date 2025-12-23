Vianočná drogová razia u Vémolu. Zadržali troch ľudí vrátane známeho českého bojovníka MMA - FOTO

Policajti a príslušníci Colnej správy zasahovali v utorok 23. decembra u Karlosa Vémolu v jeho dome v Měcheniciach pri Prahe. Zadržané boli celkom tri osoby, jednou z nich je podľa informácií webu novinky.cz aj samotný zápasník.
„Môžem potvrdiť, že sme zadržali najprv dve osoby v Prahe, ďalšie následne v Stredočeskom kraji, všetky pre podozrenie z drogovej trestnej činnosti. Teraz prebiehajú úkony trestného konania,“ uviedla hovorkyňa Národnej protidrogovej centrály Lucie Šmoldasová.
Zasahovali aj colníci
skryte
Spolu s policajtmi zasahovali na mieste aj colníci. „Poskytovali sme polícii na jej žiadosť súčinnosť,“ povedala bez ďalších podrobností hovorkyňa Generálneho riaditeľstva ciel Martina Kaňková s tým, že aj oni disponujú špecialistami na problematiku zakázaných látok.
Vo veľkofilme Bojovník si zahral aj český „Terminátor“ Karlos Vémola
Podľa informácií zatiaľ nebol nikto obvinený, ale nemožno to po výsluchu zadržaných vylúčiť. Polícia súčasne v súvislosti s prípadom zasahuje aj na druhom mieste, v dome v Újezde nad Lesy.
Vémola, ktorý sa venuje zmiešaným bojovým umeniam (MMA), bol v minulosti vo Veľkej Británii odsúdený za drogový delikt. Práve deň pred Štedrým dňom mal zápasník nastúpiť do nemocnice k operačnému zákroku týkajúcemu sa akútneho zápalu čeľuste.