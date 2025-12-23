Vianočná drogová razia u Vémolu. Zadržali troch ľudí vrátane známeho českého bojovníka MMA - FOTO

Podľa informácií zatiaľ nebol nikto obvinený, ale nemožno to po výsluchu zadržaných vylúčiť.
Patrik Mindžák
Redaktor športovej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Karlos Vémola, Moise Rimbon
Karlos Vémola z Českej republiky a Moise Rimbon z Francúzska počas galavečera zmiešaných bojových umení (MMA) na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu. Bratislava, 18. november 2018. Foto: archívne, SITA/Jana Birošová.
Policajti a príslušníci Colnej správy zasahovali v utorok 23. decembra u Karlosa Vémolu v jeho dome v Měcheniciach pri Prahe. Zadržané boli celkom tri osoby, jednou z nich je podľa informácií webu novinky.cz aj samotný zápasník.

„Môžem potvrdiť, že sme zadržali najprv dve osoby v Prahe, ďalšie následne v Stredočeskom kraji, všetky pre podozrenie z drogovej trestnej činnosti. Teraz prebiehajú úkony trestného konania,“ uviedla hovorkyňa Národnej protidrogovej centrály Lucie Šmoldasová.

Zasahovali aj colníci

Spolu s policajtmi zasahovali na mieste aj colníci. „Poskytovali sme polícii na jej žiadosť súčinnosť,“ povedala bez ďalších podrobností hovorkyňa Generálneho riaditeľstva ciel Martina Kaňková s tým, že aj oni disponujú špecialistami na problematiku zakázaných látok.

Podľa informácií zatiaľ nebol nikto obvinený, ale nemožno to po výsluchu zadržaných vylúčiť. Polícia súčasne v súvislosti s prípadom zasahuje aj na druhom mieste, v dome v Újezde nad Lesy.

Vémola, ktorý sa venuje zmiešaným bojovým umeniam (MMA), bol v minulosti vo Veľkej Británii odsúdený za drogový delikt. Práve deň pred Štedrým dňom mal zápasník nastúpiť do nemocnice k operačnému zákroku týkajúcemu sa akútneho zápalu čeľuste.

Viac k osobe: Karlos Vémola
Okruhy tém: Česká polícia Colníci Drogy
