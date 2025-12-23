Jedáleň v Košiciach pripravila vyše 1 600 porcií vianočného menu pre seniorov, pomáhal aj Huliak

Ministerstvo cestovného ruchu a športu prispeje na náklady spojené s obedom pre stovky košických osamelo žijúcich seniorov.
Jedáleň Vojvodská v Košiciach sa aj tento rok stala miestom solidarity a spolupráce. V rámci tradičného Vianočného varenia pre seniorov sa podarilo pripraviť, vydať a distribuovať minimálne 1 600 porcií vianočného menu pre osamelo žijúcich a imobilných seniorov z celého mesta. Do prípravy jedál a pomocných prác sa zapojili profesionálni šéfkuchári, študenti, ale aj minister cestovného ruchu a športu SR Rudolf Huliak či primátor Košíc Jaroslav Polaček.

Myšlienka za podujatím

Vianočné varenie vnímame viac než len ako prípravu jedla. Je to konkrétny prejav solidarity a ľudskosti, ktorý má pre seniorov v tomto období obrovský význam. Som hrdý na kuchárov, dobrovoľníkov aj študentov, ktorí opäť ukázali, že gastronómia dokáže spájať a pomáhať aj vďaka tomu, lebo veríme vareniu,“ uviedol prezident združenia Aregala Slovensko – kuchári bez hraníc a prevádzkovateľ jedálne Marek Mruz.

Podľa ministra má takáto spolupráca silný spoločenský aj edukatívny rozmer: „Pomoc seniorom by nemala byť len formálnym gestom. O to viac si vážim iniciatívy, kde sa ľudia osobne zapoja a venujú svoj čas tým, ktorí ho najviac potrebujú. Aj preto som sa rozhodol zapojiť nielen do varenia, ale aj do výdaja či rozvozu jedál priamo seniorom. Osobitne vyzdvihujem prácu so študentami hotelových a kuchárskych škôl, ktorí sú pre budúcnosť cestovného ruchu a gastra na Slovensku mimoriadne dôležití,“ uviedol.

Organizácia a pomocné články

Ministerstvo cestovného ruchu a športu zároveň prispeje na náklady spojené s týmto obedom pre stovky košických osamelo žijúcich seniorov, ktorí by si takýto vianočný obed nezriedka ani nemohli dovoliť. Varenie sa začalo už v skorých ranných hodinách, rozvoz obedov prebiehal od 9:45 a samotný výdaj obedov od 11:00. Dôležitou súčasťou podujatia bola aj účasť študentov, ktorí získavali praktické skúsenosti priamo v profesionálnej kuchyni.

Podujatie organizovala Jedáleň Vojvodská v spolupráci so združením Aregala Slovensko – kuchári bez hraníc, ktoré sa dlhodobo venuje charitatívnym, edukačným a humanitárnym aktivitám po celom Slovensku. Vianočné varenie v Jedálni Vojvodská tak aj v roku 2025 potvrdilo, že spojenie profesionálnej gastronómie, študentov a verejných predstaviteľov dokáže priniesť konkrétnu a adresnú pomoc tým, ktorí ju v období Vianoc najviac potrebujú.

