Pôjde Karlos Vémola do väzby? Údajne je v kritickom stave a prvýkrát prehovorila aj jeho manželka Lela - FOTO

Zápasník Karlos Vémola po zadržaní a obvinení skončil v nemocnici. „Je teraz v kritickom stave, trpí strašnými bolesťami a jeho zdravie je vážne ohrozené pre veľmi neuvážené rozhodnutie,“ povedal podľa Blesku jeho manažér Aleš Rataj s tým, že lekár rozhodne, či „Terminátor“ podstúpi okamžitú operáciu.
Zadržali troch ľudí
Zlý zdravotný stav prvého Čecha v UFC zrejme súvisí s akútnym zápalom čeľuste, s ktorým mal deň pred Štedrým dňom „nastúpiť“ do nemocnice, kde však nedošiel, pretože ho „zbalili“ policajti. „Jednotka Útvaru rýchleho nasadenia tzv. URNA pri zásahu vytiahla ‚Terminátora‘ priami z auta v Prahe na Zbraslavi na ulici k Prehřadám,“ priblížil spomínaný web.
Karlos Vémola skončil v putách a má na krku obvinenie, Terminátorovi hrozí až 18 rokov za mrežami
Okrem Vémolu zadržali a obvinili aj ďalších dvoch ľudí a jedným má byť podľa českých médií aj Antonín Beck, ktorý je zápasníkovým kamarátom. Proti všetkým trom zadržaným bolo vznesené obvinenie z obzvlášť závažnej organizovanej drogovej trestnej činnosti v medzinárodnom rozsahu a v prípade dokázania viny im hrozí 10 až 18 rokov väzenia.
Skončí Vémola vo väzbe?
České média píšu, že štátny zástupca už podal pre trojicu obvinených návrh na väzbu. Ako informuje web novinky.cz, k situácii sa už vyjadril aj Vémolov právnik Vlastimil Rampula, ktorý nerozumie dôvodom zatknutia a stíhania jeho klienta.
„Ide o nejaké zmätky, o jednu vec starú päť rokov, ktorá s mojim klientom nemá nič spoločné a je dávno vyriešená,“ uviedol a poprel, že by sa pri policajnej razii v dome zápasníka našli drogy alebo veľké množstvo hotovosti. „Vážne nevieme, k čomu bola utorňajšia domová prehliadka, pri ktorej sa vôbec nič nenašlo, čo by malo súvis s akoukoľvek drogovou činnosťou,“ doplnil.
Vianočná drogová razia u Vémolu. Zadržali troch ľudí vrátane známeho českého bojovníka MMA - FOTO
Vo Vémolovom dome zasahovala Národná protidrogová centrála celý deň a „Terminátora“ odviedli v putách zhruba o druhej popoludní. Prvýkrát sa k udalostiam vyjadrila aj Karlosova manželka Lela, ktorá na Instagrame zverejnila fotografie Štedrovečernej večere so svojimi tromi deťmi – šesťročnou Lily, štvorročným Rockym a osemmesačným Arniem.
„Moje deti si zaslúžia Vianoce a urobím pre ne všetko, čo je v mojich silách, sú celý môj svet a nekonečne ich milujem,“ napísala k príspevku.
Kto je Karlos „Terminátor“ Vémola?
Karlos Vémola je profesionálnym bojovníkom od roku 2008 a bol prvým Čechom v UFC (Ultimate Fighting Championship).
Najväčšiu popularitu však získal v organizácii Oktagon MMA, kde absolvoval 47 zápasov a len deväťkrát odchádzal z klietky ako porazený. Bol šampiónom v rôznych váhových kategóriách a jedným z najväčších hviezd podujatí v Česku a na Slovensku. Najčastejšie, až 20-krát, zvíťazil „submisiou“.
Kariéru ukončil v roku 2025, keď na podujatí Oktagon 72 vyhral titul „Infinity Champion“ v trilógii s Attilom Véghom. Zápas v Prahe mal dramatický priebeh, Végh niekoľkokrát takmer Vémolu ukončil, no ten sa dokázal vrátiť a kontrolovať ďalšie kolá.