Najskôr treba ubrániť demokraciu, až potom sa hádať, odkazuje Hlina opozičným stranám – VIDEO

Opozícia sa musí zjednotiť okolo základných hodnôt.
Mária Pietová
Redaktorka domácej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
NR SR: Rokovanie 16. schôdze
Poslanec NR SR za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Alojz Hlina počas rokovania mimoriadnej 16. schôdze Národnej rady SR. Foto: archívne, SITA/Milan Illík
Opozícia musí nájsť spoločného menovateľa, okolo neho sa sústrediť a zabudnúť načas na to, čo ju rozdeľuje. Uviedol to poslanec za stranu Sloboda a Solidarita (SaS)Alojz Hlina v rozhovore pre SITA. Tým menovateľom je podľa neho momentálne to, že sme v ohrození.

Tvrdá kritika vlády a energopomoci

„Ohrozené je to, čo sme postavili v roku 1989 – systém parlamentnej demokracie, západoeurópska civilizácia a „rule of law“ – vláda zákona. Toto nech sú najmenšie možné menovatele. Toto ubráňme, na tomto sa zjednoťme. A až keď budeme mať – ako sa hovorí – porobené, môžeme sa rozpŕchnuť a tárať somariny o tom, že čo si ty kedy v stredoveku povedal, alebo nepovedal, alebo či máš v spálni taký alebo onaký obrázok nad posteľou,“ hovorí Hlina.

Súčasnú vládu tvoria podľa neho „úplní babráci, hochštapleri a nímandi“. Hlina kritizuje okrem iného zbabranú energopomoc, ktorú dostanú poslanci, no nedostanú napríklad niektoré samoživiteľky s dvoma deťmi.

Ambície SaS po voľbách

„Že kúska hanby nemajú v sebe. Zaliezol by som do myšacej diery a z tej by som mával bielou vlajkou a hovoril, prepáčte, ospravedlňujem sa, končím na pozícii. A tí nímandi ešte budú tu o čom rozprávať? Že nemali čas?“ hovorí Hlina. Arogancia vlády podľa neho nemôže skončiť dobre. „Schvália debilný zákon, potom spravia úplne šialenú energopomoc a ešte sa na nás pohoršujú, že zvyšujeme hlas. A čo máme robiť? Čo máme zvyšovať? Lopaty?“ pýta sa poslanec.

SaS podľa neho nebude premiérska strana, ale verí tomu, že bude účastná na rozhovoroch o tvorbe novej koalície po voľbách. Do programového vyhlásenia vlády sa bude SaS ako „plnokrvná pravicová strana“ snažiť implementovať čo najviac pravicových riešení.

>>>> Celý rozhovor s Alojzom Hlinom

