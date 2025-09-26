Týždenný súhrn dôležitých správ 26.09.2025 26. 09. 2025 08:00 SITA 0 min. čítania Foto: ilustračné, www.gettyimages.com. Nezaradené Zdieľať Zdieľať Súvisiaci článok: Počasie prinieslo nezvyčajné teploty a nie je vylúčený ani prízemný mráz. Bude aj cez víkend pršať? - FOTO Súvisiaci článok: Plyn na Slovensko cez Ukrajinu stále netečie, ale my im dodávame aj ruský. Fico hovorí o paradoxe Súvisiaci článok: Matovič nesie so sebou toxický náklad, no úplne ho vyčleniť na okraj politického spektra jednoducho nie je možné, hovorí odborník Súvisiaci článok: Žiadny zápach dymu v kaviarňach a ohorky na chodníkoch? Ešte nedávno utopická vízia naberá reálne kontúry Súvisiaci článok: Slovensko míňa nad rámec. Miliarda eur ročne sa vyhadzuje z okna Súvisiaci článok: 7. ročník EPI konferencie Kybernetická bezpečnosť 2025 Súvisiaci článok: Okno do sveta: Babiš sa môže poučiť zo slovenského vývoja, že nie je úplne fajn vládnuť s úplnými šialencami Súvisiaci článok: Ropovod Adria zatiaľ nepreukázal spoľahlivosť, nedokázal pracovať dlhší čas s dostatočnou kapacitou Súvisiaci článok: Vláda kašle na svoje záväzky viesť štandardný sociálny dialóg a schvaľovať zákony v štandardnom legislatívnom procese, postupuje autoritársky a arogantne Súvisiaci článok: Prieskum poslal do parlamentu aj Demokratov, Smer-SD je pod 17 percentami a prekvapila novovznikajúca strana Odber noviniek Zdieľať Zdieľať Okruhy tém: Newsletter Máte tip na článok? Napíšte nám TU Nahlásiť problém Najnovšie na SITA.sk Hamšíkovi sa nepáči, že deti nosia dresy s logom jeho bývalej akadémie. Podal predžalobnú výzvu, ľudia ostro reagovali Patrik Mindžák Európske mýto: DKV Box Europe pokrýva aj mýto v Českej republike Informačný servis Na Slovensku máme dážď, nezvyčajné teploty a nie je vylúčený ani prízemný mráz. Bude aj cez víkend pršať? - FOTO SITA Webnoviny WADA sprísňuje pravidlá. Inhalovanie oxidu uhoľnatého bude zakázané Karol Jakubovič Ázijské trhy klesli pod vplyvom údajov z USA a nových Trumpových ciel Ladislav Hribik 15. september ako deň pracovného pokoja vyhovoval aj Ficovi, biskupi upozorňujú na Vatikánsku zmluvu Mária Pietová Hamšíkovi sa nepáči, že deti nosia dresy s logom jeho bývalej akadémie. Podal predžalobnú výzvu, ľudia ostro reagovali Európske mýto: DKV Box Europe pokrýva aj mýto v Českej republike Na Slovensku máme dážď, nezvyčajné teploty a nie je vylúčený ani prízemný mráz. Bude aj cez víkend pršať? - FOTO WADA sprísňuje pravidlá. Inhalovanie oxidu uhoľnatého bude zakázané Ázijské trhy klesli pod vplyvom údajov z USA a nových Trumpových ciel 15. september ako deň pracovného pokoja vyhovoval aj Ficovi, biskupi upozorňujú na Vatikánsku zmluvu