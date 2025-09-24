Žiadny zápach dymu v kaviarňach a ohorky na chodníkoch? Ešte nedávno utopická vízia naberá reálne kontúry

Predstavte si svet bez zápachu dymu v kaviarňach, bez ohorkov na chodníkoch a bez výkladov plných tabakových výrobkov. Vízia, ktorá ešte nedávno pôsobila ako utópia, dnes naberá reálne kontúry. Európska únia sa zaviazala znížiť podiel fajčiarov na menej než 5 % populácie do roku 2040. A medzi prvými, ktorí túto víziu aktívne podporujú, je aj jeden z najväčších mien tabakového priemyslu – Philip Morris International.
Transformácia postavená na znižovaní rizika
„O desať rokov sa v mnohých krajinách už cigarety nebudú predávať,“ uviedol Massimo Andolina, prezident PMI pre Európu na tlačovej konferencii o ekonomických dopadoch transformácie svojej spoločnosti, ktorá sa symbolicky konala v bruselskom múzeu Autoworld – práve múzeum je totiž podľa PMI miestom, kam podobne ako veterány, patria aj klasické horiace cigarety.
Ľudia môžu uviaznuť vo svojich zlozvykoch, preto ich treba presvedčiť, aby používali bezdymové výrobky, rovnako ako ich možno treba presvedčiť, aby sa vzdali naftových áut.
PMI už dnes v Európskej únii dosahuje 46 percent svojich príjmov z bezdymových produktov, zatiaľ čo na globálnej úrovni je to 40 %. Cieľom do budúcna je ešte výraznejšie obmedziť predaj cigariet a posilniť alternatívy, ako je napríklad zariadenie IQOS, založené na zahrievaní tabaku bez spaľovania.
Vďaka tomu sa nevytvára dym ani decht a vystavenie škodlivým látkam je nižšie v porovnaní s klasickými cigaretami. Aj keď odborníci upozorňujú, že žiadny nikotínový výrobok nie je bez rizika, harm reduction – znižovanie škôd – predstavuje dôležitý krok vpred.
Významné ekonomické prínosy
Transformácia tabákového giganta smerom k inováciám, ktore potláčajú fajčenie má aj citeľne ekonomické prínosy. Podľa analýzy spoločnosti Ernst & Young priniesli aktivity PMI v rokoch 2019 – 2023 európskej ekonomike približne 290 miliárd eur. Len v roku 2023 to bolo 65,8 miliardy eur.
Aktivity PMI zároveň pomohli vytvoriť alebo udržať približne jeden milión pracovných miest, z toho 21-tisíc priamo, viac než 80-tisíc nepriamo a takmer 675-tisíc v oblasti predaja a odbytovej siete, pričom len mzdové náklady za päť rokov presiahli 51 miliárd eur.
Významné boli aj investície – 43,4 miliardy eur smerovalo do infraštruktúry, inovácií a spolupráce s viac ako 45-tisíc malými a strednými podnikmi naprieč EÚ.
Do výskumu a vývoja firma investovala vyše 2,3 miliardy eur. „Robíme to správnym spôsobom – investíciami, tvorbou pracovných miest a rozvojom duševného vlastníctva, teda všetkým tým, čo robí EÚ konkurencieschopnejšou,“ povedal Andolina s odkazom na Draghiho správu o konkurencieschopnosti. A dodal: „Aj keď nás nemusíte mať radi, pozrite sa na naše čísla a na to, čo robíme.“
Export ako nový fenomén
Nové bezdymové produkty sa tiež stali významným exportným artiklom, keď hodnota ich vývozu dosiahla za päť rokov 33,4 miliardy eur. Taliansko exportovalo zahrievaný tabak v hodnote 1,8 miliardy eur, čo takmer dorovnáva ikonický vývoz olivového oleja. Rumunsko prekročilo hranicu 1 miliardy eur, čo je polovica ich exportu pšenice. A Grécko? Viac než 400 miliónov eur z predaja bezdymových alternatív – viac ako polovica výnosov z tradičného syra feta.
Spolupráca s farmármi a dôraz na inovácie
Philip Morris patrí aj medzi najväčších partnerov európskych farmárov – ročne im vypláca viac než 2 miliardy eur. Okrem toho podporuje projekty digitálneho poľnohospodárstva či rozvojové programy pre mladých ľudí v krajinách, kde pôsobí. Andolina zároveň priznal, že firma má „dobré aj zlé stránky“: negatívom boli zdravotné dopady klasických cigariet. „Našou úlohou je znižovať negatíva a posilňovať pozitíva – teda menej cigariet a viac alternatívnych produktov,“ zdôraznil.
Diskusia o reguláciách
EÚ pripravuje novú daňovú legislatívu pre nikotínové produkty. PMI v tejto súvislosti zdôrazňuje potrebu rozlišovať medzi klasickými cigaretami a bezdymovými alternatívami – aby regulácia odrážala mieru rizika jednotlivých produktov a motivovala spotrebiteľov k prechodu na menej škodlivé alternatívy.