7. ročník EPI konferencie Kybernetická bezpečnosť 2025

29. 9. – 30. 9. 2025
Demänovská Dolina, Hotel Grand Jasná****
Október už tradične patrí kybernetickej bezpečnosti. Buďte pri tom a zapojte sa do diskusií o tom, ako sa mení svet digitálnej ochrany.
Ste odborník na kybernetickú bezpečnosť, IT infraštruktúru alebo sa venujete riadeniu rizík v digitálnom prostredí? Potom by ste rozhodne nemali chýbať na prestížnej EPI konferencii Kybernetická bezpečnosť 2025, ktorá sa koná pod záštitou Národného bezpečnostného úradu SR a zároveň otvára Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti na Slovensku.
Konferencia sa uskutoční v malebnom prostredí Demänovskej doliny, kde sa spája jedinečná atmosféra tatranskej prírody s moderným zázemím Hotela Grand Jasná****. Tento priestor vytvára ideálne podmienky na odborné sústredenie, výmenu skúseností aj networking.
Hlavná téma ročníka
Kybernetická bezpečnosť v ére umelej inteligencie, hybridných hrozieb a intenzívnej regulácie.
Odborný program sa zameria na to, ako nové technológie menia tvár kybernetickej bezpečnosti, aké výzvy prinášajú hybridné hrozby a dezinformačné kampane, či ako sa organizácie môžu pripraviť na prísnejšie regulačné požiadavky.
Na čo sa môžete tešiť?
- 30 popredných odborníkov zo Slovenska aj zo zahraničia, ktorí sa podelia o svoje skúsenosti a praktické riešenia.
- Nabitý odborný program – inšpiratívne prednášky a panelové diskusie.
- Tematické bloky venované AI v kybernetickej bezpečnosti, ransomware, modelu Zero Trust, cloudovej bezpečnosti, kyberzločinu či novým reguláciám.
- Networking – príležitosť stretnúť kolegov z praxe, zdieľať skúsenosti a nadviazať nové profesionálne kontakty.
- Súťaž Manažér kybernetickej bezpečnosti roka – vyhlásenie víťaza priamo na konferencii.
- Možnosť online účasti – pripojiť sa môžete pohodlne aj z domova či kancelárie, navyše so záznamom a prístupom k materiálom.
- Večerný program – okrem odbornej časti vás čaká aj večera s tombolou, ochutnávkou whisky a remeselného piva, ktoré umocnia príjemnú atmosféru konferencie.
Prečo by ste pri tom nemali chýbať?
- Získate prehľad o najnovších hrozbách a trendoch v oblasti kyberbezpečnosti
- Dozviete sa, ako efektívne riešiť výzvy spojené s AI, ransomware či reguláciami
- Získate konkrétne tipy a odporúčania použiteľné v každodennej praxi
- Využijete networking a diskusie s odborníkmi zo Slovenska aj zo zahraničia
- Získate až 12 CPE bodov (pre členov ISACA) po potvrdení účasti
📌 Pre viac informácií a registráciu navštívte: Kybernetická bezpečnosť 2025
