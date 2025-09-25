Matovič nesie so sebou toxický náklad, no úplne ho vyčleniť na okraj politického spektra jednoducho nie je možné, hovorí odborník

PolitológTomáš Koziakplne chápe, prečo Igora Matoviča nechcú mať niektorí opoziční politici na tribúnach. Súčasne však upozorňuje, že vláda bez Hnutia Slovenskosa zatiaľ zostaviť nedá.
Matovič vyčíta opozičným stranám vytesnenie Hnutia Slovensko z protivládnych protestov. Upozorňuje, že matematika nepustí a opozičný štvorlístok Progresívne Slovensko, SaS, KDH a Demokrati si vraj medzi sebou len prelievajú percentá, no nemajú na to, aby vládu Roberta Fica sami porazili. Matovič kolegov z opozície podpichuje aj tým, že od začiatku roka nedosiahli v preferenciách nárast, ale práve naopak, mínus 1,55 percent.
Bez Matoviča to nepôjde
Politológ Tomáš Koziak súhlasí s tým, že vláda bez Igora Matoviča sa zatiaľ nedá zostaviť, no nestotožňuje sa s názorom, že by opozícii nerástli preferencie.
Chcú v SaS odstaviť z hry Bittó Cigánikovú? Odborník na rovinu, čo môže priniesť „omladenie“ špičiek strany a rozchod so Sulíkom
„Síce sa môže zdať, že opozícia má v konečnom súčte preferencií menej, ale kým pred rokom opozičné strany by nedokázali zostaviť vládu, tak teraz už preferencie ukazujú, že vládu by dokázali postaviť relatívne úspešne, čo sa týka počtu mandátov. Samozrejme s Igorom Matovičom,“ uviedol.
Faktor Matoviča a jeho hnutia na vláde je teda podľa slov politológa jednoznačný. „Je to zložitý problém, pred ktorý sú postavení lídri opozície a to predovšetkým Progresívne Slovensko. Je tam Igor Matovič, s ktorým sa im príliš do koalície nechce, ale pokiaľ chcú postaviť koalíciu oproti Robertovi Ficovi, tak bez Matoviča si nedokážu poradiť,“ vysvetľoval Koziak.
Toxický náklad z minulosti
Politológ rozumie tomu, prečo niektorí opoziční politici sa nechcú verejne hlásiť k spolupráci so šéfom Hnutia Slovensko. „To, že je s Igorom Matovičom problém, je pochopiteľná záležitosť. Nesie so sebou toxický náklad minulosti, ktorý sa týka jeho neúspešného vládnutia. Každá výraznejšia predvolená spolupráca opozície s Matovičom jednoznačne nabíja argumenty Robertovi Ficovi,“ myslí si Koziak.
Voličov podľa Koziaka môže desiť, že opozícia v prípade zostavenia vlády chce spolupracovať s človekom, ktorý bol zodpovedný za nezvládnutú pandémiu, či za nepopulárne protipandemické opatrenia.
Teda, líder progresívcov sa nechce priznávať k možnej spolupráci s Matovičom z dôvodu, že sa obáva, že by to vládna koalícia využila, aby tým nahnala strach voličom. „Ak by Progresívne Slovensko už teraz ohlásilo, že počítajú s tým, že ich koaličný partner bude Igor Matovič, tak viem si predstaviť, že by koaličné strany spustili veľmi silnú antikampaň, ktoré by v konečnom dôsledku PS-ku poškodilo,“ hovorí Koziak.
Som presvedčený o tom, že keby Michal Šimečka na pódiu podal ruku Igorovi Matovičovi a predstavil ho ako osobu, s ktorým bude spolupracovať po voľbách, tak by sa spustila politická kanonáda zo strany predovšetkým Roberta Fica. Vidím doslova bilbordy, ktoré by boli oblepené otázkou: chcete, aby sa zopakovalo to, čo tu bolo v rokoch 2020 a 2022?
Rozhodne pragmatizmus
To, čo bude po voľbách je podľa slov politológa druhá záležitosť. Politický pragmatizmus totiž nepustí a budú rozhodovať čísla.
„Vieme, že sú možné aj koalície, ktoré sa na prvý pohľad zdajú byť absolútne nemožné. Máme množstvo takých príkladov z nedávnej slovenskej politickej histórie,“ hovorí politológ. „To, či bude Igor Matovič vo vláde alebo nie, bude záležitosťou len a len pragmatického rozhodnutia tých, ktorí budú mať v rukách poverenia od prezidenta, aby vládu poskladali,“ vysvetľoval ďalej.
Podľa odborníka keď sa Matovič ocitne vo vláde, môžu nastať dve prípady. „Buď sa Igor Matovič ocitne priamo na nejakom ministerstvom poste, alebo v kontexte širšieho politického konsenzu sa možno stiahne,“ predikuje Koziak. Ako vysvetlil, Matovič by mohol zostať predsedom hnutia, ale priamo a otvorene nebude vystupovať, lebo by to mohlo pripomínať časy, keď bol predsedom vlády, čo mnohí ľudia nevedia zabudnúť, a môže to byť pre nich rovno traumatizujúce.
Hnutie Slovensko nie je len Matovič
Odborník vysvetlil, prečo postoj opozície nie je voči matovičovcom úplne vyhranený. „Prvá je záležitosť osobného presvedčenia. Hnutie Slovensko nie je len Igor Matovič. Je tam dosť politikov, ktorí sú dostatočne výrazní a určite oveľa menej kontroverzní ako Matovič, a s ktorými by sa mohlo počítať na ministerské posty. Zrejme politici, ktorí pripúšťajú účasť Igora Matoviča vo vláde myslia aj na to,“ hovorí Koziak.
„Igor Matovič je čo sa týka opozičnej politiky mimoriadne schopný politik, ale vieme, že nie je ten, ktorý dokáže spájať. Vieme, že je ten, ktorý má problém s politickou komunikáciou, ale čo sa týka opozičnej politiky, tam dokáže dostať ľudí do ulíc, a má mimoriadne výrazné parlamentné prejavy,“ hovorí Koziak.
Opozičné strany, ktoré by chceli, aby už teraz bola avizovaná spolupráca s Hnutím Slovensko a matovičovci mohli prísť na tribúny, robia to kvôli tomu, že vidia, že Hnutie Slovensko má svojich voličov a podporovateľov. „Úplne ich vyčleniť na okraj politického spektra jednoducho nie je možné,“ zopakoval Koziak.
Pomsta Matoviča
O Matovičovi koluje, že dokáže byť aj veľmi pomstychtivý. Odborníka sme sa pýtali, či sa opozícia nemá obávať vendety zo strany šéfa Hnutia Slovensko, ktorého evidentne mrzí, že jeho politickú stranu vytesňujú z protivládnych protestov.
„Nemyslím si, že by v politike Igora Matoviča toto mohlo zohrať nejakú rolu. Matovič je politik, ktorý je veľmi emocionálny, ale na druhej strane po tých rokoch v politike musí byť aj pragmatik, a musí vnímať aj to, prečo ho niektorí opoziční politici nechcú,“ reagoval na otázku Koziak.
„Plne chápem to, prečo Igora Matoviča nechcú dostať na tribúny, pretože by v takomto prípade nabili veľmi veľký kaliber Robertovi Ficovi, ktorý by mohol pustiť tému Šimečkovej rodiny a určite by sa chopil veľkej témy: Igor Matovič v budúcej vláde,“ uzavrel Koziak.