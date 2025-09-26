Počasie prinieslo nezvyčajné teploty a nie je vylúčený ani prízemný mráz. Bude aj cez víkend pršať? - FOTO

Počas minulého víkendu bolo na Slovensku letné počasie, ale teraz tu podľa meteorologičky Miriam Jarošovej máme jeseň ako z katalógu. Studený front priniesol ochladenie aj dážď a ako priblížil Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), vo štvrtok popoludní sme mali teploty ako keby bol záver októbra alebo prvá polovica novembra.
Počasie na Slovensku podľa meteorológov zo SHMÚ vo štvrtok ovplyvňovalo zvlnené frontálne rozhranie a preto bolo zamračené a na väčšine územia pršalo, prípadne mrholilo – niekde aj trvalo.
Najvyššia denná teplota vo štvrtok dosiahla v polohách do 400 metrov nad morom zväčša len 10 až 15 stupňov, v dolinách a kotlinách s nadmorskou výškou 600 až 900 metrov nad morom bolo ešte chladnejšie, a to predovšetkým v Žilinskom kraji a na hornom Spiši, napríklad Poprad mal maximum 8,5, Oravská Lesná 7,1 a Mútne v okrese Námestovo dokonca len 6,6 stupňa Celzia.
Prečo máme nezvyčajne nízku teplotu?
Ako na sociálnej sieti Facebook informoval SHMÚ, nízka až mimoriadne nízka maximálna teplota pre dátum 25. septembra na našom území mala viacero príčin.
„V najnižších hladinách (do 1000 m nad morom) k nám od severu až severovýchodu postupne natiekol veľmi chladný vzduch, a ten sme tu vo štvrtok mali. V hladine 850 hPa (približne 1500 m nad morom) už vo štvrtok na dané pomery nebolo až tak chladno ako v nižších nadomorských výškach,“ priblížili meteorológovia.
Počasie prinieslo ochladenie a dážď. Meteorológ priblížil, kedy príde babie leto? - FOTO
Tmax na území Slovenska vo štvrtok 25. septembra podľa SHMÚ zodpovedal väčšinou druhej polovici októbra, ale na severe a západe miestami dokonca až prvej polovici novembra. „Inými slovami, taká teplota aká bola vo štvrtok popoludní by za normálnych okolností mala byť v druhej polovici októbra alebo až v prvej polovici novembra,“ doplnili meteorológovia.
Podľa údajov SHMÚ bolo štvrtkové Tmax v Piešťanoch 12 stupňov Celzia, čo zodpovedá dlhodobému priemeru pre začiatok novembra. „V Oravskej Lesnej bolo Tmax 7,1 stupňa Celzia a tak by malo byť okolo 10. novembra. O niečo prijateľnejšie bolo v Trebišove, kde mali Tmax na úrovni 14,3 stupňa Celzia a tak by tam malo byť v polovici októbra,“ uvádzajú meteorológovia.
Počasie na dnes (piatok)
Ani v piatok sa podľa slov meteorologičky Miriam Jarošovej nič nebude meniť nad našimi hlavami a rovnaké zostanú aj teploty. „Žiadne razantné oteplenie ani ochladenie v piatok nečakáme,“ uviedla v relácii Najlepšie počasie na TV Joj.
Aj v priebehu noci zo štvrtka na piatok bolo na Slovensku zamračené a na viacerých miestach pršalo. „V priebehu dopoludnia stále od juhovýchodu v prúdení sa bude dostávať vlhkosť najmä na západnú časť Slovenska, ale zopár dažďových kvapiek sa ujde aj stredu a východu, ale na severovýchode sa potom bude oblačnosť výrazne zmenšovať,“ predpovedala Miriam Jarošová.
Ako vo svojej predpovedi uvádza SHMÚ, v piatok sa zvlnené frontálne rozhranie tiahnuce sa od Álp až k Čiernemu moru bude postupne rozpadávať a zároveň sa od severovýchodu do našej oblasti rozšíri okraj tlakovej výše so stredom nad južnou Škandináviou a Pobaltím.
Najvyššia denná teplota sa v piatok vyšplhá na 11 až 18 stupňov Celzia a na horách vo výške 1500 m bude okolo 9 stupňov Celzia.
Predpoveď počasia na víkend (sobota, nedeľa)
V priebehu soboty je podľa meteorologičky Miriam Jarošovej šanca, že bude ubúdať oblačnosti a zrážok. „Od severovýchodu bude do našej oblasti zasahovať tlaková výš, ktorej stred sa bude premiestňovať z Baltského mora nad Fínsko a zároveň sa v našej oblasti bude spočiatku rozpadávať ešte frontálne rozhranie,“ uvádza SHMÚ na svojom webe.
Dobrou správou je, že stúpnu teploty a v sobotu aj nedeľu cez deň dosiahnu 15 až 20 stupňov Celzia. „V nedeľu na severe môže byť miestami okolo 13 stupňov Celzia,“ predikuje SHMÚ s tým, že v nedeľu bude od severu až severovýchodu do našej oblasti zasahovať okraj tlakovej výše a zároveň bude od severovýchodu zasahovať vo vyšších vrstvách ovzdušia brázda nízkeho tlaku vzduchu.
Dlhodobá predpoveď na sedem dní
V pondelok nás podľa meteorologičky Miriam Jarošovej čaká príjemný deň, ale chladná noc. „Teplota môže na niektorých miestach klesnúť až k nule,“ upozornila s tým, že aj ďalšia noc bude chladná a nie je aj v nížinách vylúčený prízemný mráz.
SHMÚ uvádza, že obdobie ako celok od utorku do štvrtku bude ako celok teplotne podnormálne. Ako je vidieť na grafickej predpovedi, po víkendových dvadsiatkach bude denná teplota opäť klesať a v utorok, stredu aj vo štvrtok bude maximálne 15 stupňov Celzia.