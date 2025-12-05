Týždenný súhrn dôležitých správ 05.12.2025 05. 12. 2025 08:00 SITA 0 min. čítania Meteorológ Peter Jurčovič ukázal predpoveď počasia na mesiac december a na Vianoce predpovedá oteplenie. Foto: ilustračné, www.gettyimages.com. Nezaradené Zdieľať Zdieľať Súvisiaci článok: Prekvapí počasie v decembri? Meteorológ Jurčovič hlási najprv oteplenie a ukázal aj predpoveď na Vianoce - FOTO Súvisiaci článok: Speváčka Lucie Bílá zverejnila mrazivú fotografiu, jej partner musel ísť na operáciu Súvisiaci článok: Po dlhej chorobe zomrel šéfredaktor SITA Martin Dargaj Súvisiaci článok: Lidl otvoril svoju najmodernejšiu predajňu na Slovensku Súvisiaci článok: Winkler upozornil na zmluvu, ktorú považuje za galaktický lup. Bratislava má najdrahších smetiarov na svete – VIDEO, FOTO Súvisiaci článok: Vlhová o bývalom partnerovi: Zrazu cítim veľké prázdno, nie som v živote šťastná - FOTO Súvisiaci článok: Generál Macko otvorene, v akom štádiu je dronový múr proti Rusku: Na Slovensku to bude mať opäť pod kontrolou jeden konkrétny človek - VIDEO Súvisiaci článok: Nie je všetkým dňom koniec, reaguje Matovič na verdikt súdu, že sa musí Ficovi ospravedlniť pre tvrdenia o miliónoch na účte v Belize - VIDEO Súvisiaci článok: Mier nebude. Putin odmietol podpísať čokoľvek so súčasnou vládou na Ukrajine Súvisiaci článok: Krátke tréningy, veľké výsledky. Ako cvičiť, keď sa ponáhľate? Stačí vám len 20 minút - VIDEO, FOTO Odber noviniek Zdieľať Zdieľať Okruhy tém: Newsletter Máte tip na článok? Napíšte nám TU Nahlásiť problém Najnovšie na SITA.sk Pri Sicílii sa stratilo päť migrantov vrátane dieťaťa Ladislav Hribik Trh so slepačími vajcami na Slovensku prechádza výraznými zmenami, spotrebitelia môžu očakávať nárast cien Boris Tytykalo Týždenný súhrn dôležitých správ 05.12.2025 Mikulášske balíčky môžu byť rizikom, záchranári varujú pred nebezpečenstvom vdýchnutia drobných predmetov Dominika Knoteková Slováci míňajú viac, sporí sa menej. Rast vkladov sa podľa Národnej banky spomalil na polovicu Lucia Kvasnicová Miliardár Babiš sa stane českým premiérom 9. decembra Ladislav Hribik Pri Sicílii sa stratilo päť migrantov vrátane dieťaťa Trh so slepačími vajcami na Slovensku prechádza výraznými zmenami, spotrebitelia môžu očakávať nárast cien Týždenný súhrn dôležitých správ 05.12.2025 Mikulášske balíčky môžu byť rizikom, záchranári varujú pred nebezpečenstvom vdýchnutia drobných predmetov Slováci míňajú viac, sporí sa menej. Rast vkladov sa podľa Národnej banky spomalil na polovicu Miliardár Babiš sa stane českým premiérom 9. decembra