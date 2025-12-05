Týždenný súhrn dôležitých správ 05.12.2025

SITA
SITA
0 min. čítania
Meteorológ Peter Jurčovič ukázal predpoveď počasia na mesiac december a na Vianoce predpovedá oteplenie.
Meteorológ Peter Jurčovič ukázal predpoveď počasia na mesiac december a na Vianoce predpovedá oteplenie. Foto: ilustračné, www.gettyimages.com.
Nezaradené
Okruhy tém: Newsletter
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk