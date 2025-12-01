Nie je všetkým dňom koniec, reaguje Matovič na verdikt súdu, že sa musí Ficovi ospravedlniť pre tvrdenia o miliónoch na účte v Belize - VIDEO

Šéf Hnutia Slovensko Igor Matovič prehral súdny spor s Robertom Ficom v kauze údajných účtov na Belize. V prípade rozhodol prvostupňový súd.
Ako informovali Aktuality, v auguste 2015 Matovič vzniesol vážne obvinenie voči Robertovi Ficovi. Vyhlásil, že Fico spolu s manželkou si ešte v roku 2008 na Belize založili schránkovú firmu a dva účty na Belize, na ktorých malo byť takmer 700 miliónov dolárov. Tvrdil, že túto informáciu mu poslal anonym.
Po viac ako desiatich rokoch padol v kauze prvý súdny verdikt. Predseda vlády podával na opozičného politika žalobu a na prvostupňovom súde uspel. Fico za výroky Matoviča nežiada náhradu nemajetkovej ujmy, ale ospravedlnenie.
Strohá reakcia
Opozičného politika sme sa v pondelok ráno v parlamente pýtali, ako komentuje verdikt súdu, že sa za svoje výroky bude musieť Robertovi Ficovi ospravedlniť. „Nie je všetkým dňom koniec. Bolo to len rozhodnutie prvostupňového súdu,“ reagoval stroho na otázku Matovič a avizoval, že k téme plánuje zvolať aj samostatnú tlačovú konferenciu.
Ospravedlnenie Blahovi mešká
Matovič už dva roky dlhuje ospravedlnenie aj europoslancovi Ľubošovi Blahovi. „Je to rébus. Dva roky som zaviazaný súdom sa Blahovi ospravedlniť v pléne parlamentu, ale vykonateľné to nie je,“ povedal pre agentúru SITA nedávno Matovič.
„Blaha požiadal, aby som sa mu ospravedlnil v pléne parlament, ale rokovací poriadok hovorí, že tam môžete robiť len tri veci: poslanec sa môže chopiť mikrofónu s faktickou poznámkou, kedy musíte reagovať na predrečníka, potom môžete vystúpiť v rozprave pri konkrétnej téme, a tretia možnosť je podanie procedurálneho návrhu,“ vysvetľoval Matovič dôvody, prečo ešte sále mešká s ospravedlnením.