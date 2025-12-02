Prekvapí počasie v decembri? Meteorológ Jurčovič hlási najprv oteplenie a ukázal aj predpoveď na Vianoce - FOTO

V pondelok 1. decembra sa začal prvý zimný mesiac, ale vyzerá to tak, že zimné počasie sa nám veľmi neukáže, pretože meteorológ Peter Jurčovič avizuje výrazné oteplenie a ukázal aj dlhodobú predpoveď na 30 dní. Najteplejšie v tomto týždni bude v piatok, kedy môže byť niekde aj 13 stupňov Celzia.
Ako uviedol meteorológ Peter Jurčovič v relácii Najlepšie počasie na TV Joj, v najbližších dňoch nás bude čakať skôr také novembrové ako decembrové počasie.
„Chladnejší vzduch zostáva niekde na severe, k nám od juhu bude prúdiť teplý vzduch a očakávame otepľovanie a takto by to malo byť nielen v strednej Európe, ale aj v západnej,“ priblížil, s tým, že jedine sever Európy zostáva chladnejší, ale o nejakej veľkej zime sa naozaj hovoriť nedá.
Počasie na dnes (utorok)
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vo svojej predpovedi uvádza, že dnes (utorok) sa naše územie nachádza v poli vyššieho tlaku vzduchu. Počas dňa bude oblačno až zamračené, miestami hmla a zmenšená oblačnosť môže byť ojedinele v Žilinskom kraji.
Najvyššia denná teplota v utorok dosiahne 2 až 7 stupňov Celzia, v údoliach bude ojedinele mínus 2 až 2 stupne Celzia a na horách vo výške 1500 m okolo 2 stupne Celzia.
Pozor na poľadovicu
Do 10.00 bola vydaná aj výstraha prvého stupňa pred poľadovicou pre okresy Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov, Trenčín, Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves, Levice, Nitra, Nové Zámky, Topoľčany, Zlaté Moravce, Hlohovec, Piešťany, Bardejov, Kežmarok, Levoča, Poprad, Prešov, Sabinov, Stará Ľubovňa, Bytča, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Čadca a Žilina.
Výstraha pred hmlou
A pre celé Slovensko meteorológovia zo SHMÚ vydali až do 12.00 žlté varovanie pred hmlou a lokálne sa očakáva výskyt hmiel s dohľadnosťou 50 až 200 metrov.
Predpoveď na zajtra (streda)
Meteorológ Peter Jurčovič v spomínanej relácii o počasí na Jojke uviedol, že v ďalších dňoch nepríde k výraznejšej zmene a charakter počasia bude podobný ako v utorok. „Veľká oblačnosť, zamračené, hmlisto, sem-tam mrholenie (aj mrznúce), takže nič príjemné,“ priblížil.
V stredu bude od východu do našej oblasti zasahovať okraj tlakovej výše a zároveň k nám bude od západu zasahovať výšková brázda. Najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 3 až 8, v údoliach bude ojedinele okolo 1 stupeň Celzia.
Tento týždeň aj 13 stupňov Celzia
V ďalších dňoch denné teploty stúpnu. „Cez deň, keď sa oblačnosť zmenší môže byť v piatok a sobotu aj 11 stupňov Celzia,“ hovorí Peter Jurčovič s tým, že ten prílev teplého vzduchu bude citeľný, ale upozornil, že na severe budú len jeden až 3 stupne Celzia a pokiaľ sa udrží hmla, môže teplota zostať aj pod nulou.
Meteorológovia zo SHMÚ vo svojej grafickej predpovedi dokonca majú na piatok najvyššiu dennú teplotu na úrovni 13 stupňov Celzia.
Dlhodobá predpoveď na december. Ako bude na Vianoce?
Meterorológ Peter Jurčovič v spomínanom počasí na Jojke, ako už bolo spomenuté, ukázal aj dlhodobú predpoveď na mesiac december. „Zo všetkých troch mesiacov býva najmenej studený, čo súvisí najmä s tým, že z Atlantiku prichádza ešte pomerne teplý vzduch a tak tento rok pocítime to výrazné decembrové oteplenie,“ priblížil.
Ako je vidieť, okrem prvého decembrového týždňa, oteplenie pocítime aj v období Vianoc. „Tak ako to často bývalo aj v minulosti, aj v tomto roku treba počítať s teplým počasím na Vianoce,“ uviedol s tým, že v strednej dekáde mesiaca bude počasie na Slovensku viac-menej premenlivé.