Po dlhej chorobe zomrel šéfredaktor SITA Martin Dargaj

Po dlhom boji s ťažkou a opakovane sa vracajúcou chorobou nás v stredu nadránom vo veku 47 rokov navždy opustil dlhoročný kolega a priateľ, šéfredaktor tlačovej agentúry SITA Martin Dargaj.
Martin sa narodil vo Vranove nad Topľou a vyštudoval ekológiu na Technickej univerzite vo Zvolene. Do agentúry SITA nastúpil v roku 2004 ako redaktor ekonomickej redakcie, kde sa špecializoval najmä na energetiku. Vďaka svojej pracovitosti, precíznosti, širokému rozhľadu a dôveryhodným kontaktom sa postupne vyprofiloval na rešpektovaného odborníka v tomto segmente.
V roku 2013 spolu s kolegom Michalom Pobehom založil portál vEnergetike.sk, ktorý sa rýchlo stal lídrom vo svojej oblasti. Od roku 2018 viedol ekonomickú redakciu SITA a od roku 2022 bol šéfredaktorom agentúry SITA.
Martin nebol len formálnym vedúcim. Bol prirodzenou autoritou, ktorá dokázala spájať ľudí a formovať atmosféru v redakcii a jej ducha. Stál za mnohými tradíciami a neformálnymi podujatiami – od každoročnej vianočnej kapustnice, ktorú sám varil, až po obľúbené pánske jazdy s deťmi do Čierneho Balogu, inšpirované filmom S tebou mě baví svět.
Jeho odchodom prichádza agentúra o výnimočného novinára, kolegu a človeka, ktorý zostane v našich spomienkach natrvalo. Redaktori agentúry SITA vyjadrujú úprimnú sústrasť jeho rodine.