Krátke tréningy, veľké výsledky. Ako cvičiť, keď sa ponáhľate? Stačí vám len 20 minút - VIDEO, FOTO

V dnešnej dobe bojuje väčšina ľudí s nedostatkom času, no túžba cítiť sa dobre vo vlastnom tele z toho neubúda. Dobrou správou je, že kvalitný tréning nemusí trvať hodinu.

Stačí vám 15 až 25 minút, ak viete, ako na to. Krátke, intenzívne a správne zostavené tréningy dokážu priniesť výsledky a pritom nezaťažia váš nabitý harmonogram.

Prečo krátke tréningy fungujú?

Krátke tréningy sú založené na vyššej intenzite a rozumnom výbere cvikov. Telo za krátky čas odvedie veľa práce, zrýchli metabolizmus a posilní svaly, ktoré formujú postavu.

Navyše kratšie intervaly znižujú stres, ľahšie sa dodržujú a dlhodobo sa stávajú prirodzenou súčasťou dňa.

Cvičenie, cvičiť, pohyb, tréning
Foto: www.thinkstockphotos.com

Tréningy, ktoré šetria čas a prinášajú výsledky:

HIIT – vysoko intenzívny intervalový tréning (10–20 minút)

  • Skvelý pre spaľovanie tuku a zlepšenie kondície
  • Príklad: 30 sekúnd cvičenia + 15 sekúnd pauza, dokopy 12-15 minút
  • Zapája celé telo, nepotrebujete žiadne pomôcky

Tabata (4–12 minút)

  • Extrémne efektívna forma HIIT
  • Formát: 20 sekúnd práce / 10 sekúnd pauza × 8 kôl
  • Často kratšia než rozcvička, ale výsledky sú silné

Silové okruhy (15-25 minút)

  • Posilňovanie bez dlhých prestávok, ideálne pre formovanie postavy
  • Pracuje sa v okruhoch 4-6 cvikov po 40-50 sekundách

EMOM tréning (Every Minute On the Minute)

  • Každú minútu začínate nový cvik a zvyšok času oddychujete
  • Výhoda: disciplína, rýchle tempo a vysoká efektivita

10-minútový „mini workout“

  • Lepší ako nič — a prekvapivo účinný
  • Môže to byť mini-jadro (core), rýchly kruháč alebo krátky silový blok na nohy či ramená

Ako vyzerá ukážkový 20-minútový tréning pre zaneprázdnených?

1. Rozcvička (3 minúty) – Krúženie ramenami, mierne podrepy, predklony, aktivácia stredu tela

2. Silovo-kardio okruh (15 minút) – 45 sekúnd cvičenia/15 sekúnd pauza × 3 kolá:

  • Drep + tlak rukami vpred (alebo s gumou)
  • Dynamické step-back výpady
  • Plank + koleno k lakťu
  • Tricepsový dip o stoličku
  • Rýchly „skipping“ na mieste

3. Strečing (2 minúty) – Quadricepsy, hamstringy, ramená, hlboký nádych/výdych.

Výsledok: celé telo, žiadne pomôcky, hotovo za 20 minút

Cvičenie, cvičiť, cviky, posilňovať, tréning
Fitness girl lifting dumbbell in the morning. www.thinkstockphotos.com

Ako si krátke tréningy udržať dlhodobo?

  • Nesťažujte si pravidlá – 20 minút stačí
  • Cvičte ráno alebo hneď po práci, nech to viac neodkladáte
  • Vyberte si 3-4 cviky, nie 10 — jednoduchosť vyhráva
  • Používajte časovač – pomáha držať tempo
  • Vytvorte si 3 „núdzové“ tréningy, ktoré viete odcvičiť kdekoľvek

Kedy sú krátke tréningy najlepšou voľbou?

  • Keď ste v strese a nechcete telo preťažiť
  • Ak sa snažíte schudnúť, ale nemáte čas na dlhé tréningy
  • Keď potrebujete disciplínu, rutinu a konzistenciu

Krátke tréningy sú ideálne pre tých, ktorí chcú byť aktívni, no pracujú, starajú sa o rodinu alebo majú nabitý rozvrh.

Dôležité je začať, držať sa jednoduchosti a využiť čas naplno. Aj 15 minút denne dokáže výrazne zlepšiť postavu, energiu aj náladu — a to bez stresu a odkladania.

