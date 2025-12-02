Vlhová o bývalom partnerovi: Zrazu cítim veľké prázdno, nie som v živote šťastná - FOTO

Slovenská lyžiarka prežíva ťažké obdobie od pádu v pretekoch v januári 2024. Od toho času absolvovala dve operácie kolena, rozišla sa s priateľom Michalom Kyselicom po piatich rokoch a stále sa súťažne na svahy nevrátila.
V relácii TV JOJ „A sme tu“ bez okolkov porozprávala o náročných momentoch, ktoré ju sprevádzali. Priznala, že aktuálne nemá žiaden vzťah, no myšlienky na ten rozpadnutý ju stále mátajú.
„Nepohádali sme sa, ale niekedy to v živote tak príde, ľudia odchádzajú aj prichádzajú. Aj keď máš toho človeka rád, život prinesie okolnosti, pre ktoré sa cesty rozdelia,“ povedala rodáčka z Liptovského Mikuláša.
Je sama
Priblížila, že sa s ním spoznala cez sociálne siete a pri prvom stretnutí šlo o lásku na prvý pohľad. Ich rozchod ju veľmi zasiahol.
„Bolo a stále to je pre mňa ťažké. Si s niekým dlhú dobu a zrazu tam nikto nie je, cítiš veľké prázdno. Necítiš podporu, keď tam ten človek už nie je, musíš sa s tým vysporiadať. My sme tam mali lásku, no okolnosti boli, aké boli, takže to bolo ťažšie. Stále sa z toho spamätávam, nie je to pre mňa jednoduché, ale to je život. Stále je to čerstvé aj po roku a niečo, stále je to veľmi náročné,“ priblížila aktuálne 30-ročná Vlhová.
Uviedla, že rozhodne mal vplyv na jej športové úspechy. „Je dôležité mať stále vo vzťahu romantiku. Som človek, ktorý potrebuje lásku, aj tú partnerskú. Na cestách som veľakrát sama, po pretekoch sa cítim sama aj keď mám veľa ľudí, ktorí ma majú radi. Na konci dňa dorazím na izbu a som sama.“
Dôležitá rada
Všetko zlé je na niečo dobré. Napriek všetkému spoznala viac samú seba. Síce stratila partnera aj športový život, no časom podľa svojich slov už dokázala vydržať sama so sebou.
Keď sa tak stane, tak človek „vyhral, lebo nepotrebuje nikoho iného“. „Jasné, keď má niekto partnera, je to fajn, ale byť sám sebou, nájsť samú seba, to je v živote veľmi dôležité,“ prezradila s tým, že stále sa zo všetkého spamätáva.
„Nie je to pre mňa jednoduché, ale to je život. Ak mám povedať pravdu, tak nie, nie som v živote šťastná,“ doplnila Vlhová v spomínanej relácii.
Stále pracuje na svojom návrate medzi lyžiarske kolegyne. Zatiaľ oficiálne nepotvrdila termín svojho návratu, no špekuluje sa, žeby to mohlo byť niekedy po novom roku – zrejme v prvej polovici januára.
Jednou z priorít bude účasť na ZOH 2026 v Taliansku, kde sa pokúsi obhájiť zlatú medailu zo slalomu.