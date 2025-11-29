Generál Macko otvorene, v akom štádiu je dronový múr proti Rusku: Na Slovensku to bude mať opäť pod kontrolou jeden konkrétny človek - VIDEO

Krajiny Európskej únie (EÚ) plánujú vybudovanie tzv. ‚dronového múru‘ na východnej hranici. Projekt má chrániť vzdušný priestor pred nájazdmi a narušeniami zo strany Ruska. V akom štádiu je táto iniciatíva ozrejmil expert na obranu a bezpečnosť, generál Pavel Macko.
Na vybudovanie „múru proti dronom“ apelovala EÚ po tom, ako začiatkom septembra ruské drony narušili vzdušný priestor Poľska. Európska komisia neskôr navrhla rozšíriť „múr proti dronom“ z východnej hranice na celý kontinent s cieľom zvýšiť obranyschopnosť EÚ.
Generál Pavel Macko pre SITA povedal, že na projekte dronového múru sa aktuálne pracuje, ale je to postupný vývoj. „Európska únia nie je ten hlavný obranný hráč, to znamená, že sa táto téma rieši na úrovni Severoatlantickej aliancie. Momentálne je spustená operácia Eastern Sentry (Východná hliadka) to je to, čo má patrolovať už teraz, ale Európska únia sa podujala, že ide vyvinúť technológiu aj na základe spolupráce s Ukrajinou a skúseností, ktorá by zabezpečila materiálne podmienky pre dronovú obranu,“ vysvetľoval Macko.
Detekcia, zachytenie či likvidácia dronov
Ako ďalej odborník upresnil, sme v štádiu definície projektu. „Zišli sa krajiny, dohodli sa, že idú do toho, dohodlo sa zhruba aj to, že aké ciele sa chcú dosiahnuť, a teraz sa definujú podrobne potreby, lebo technológia sa veľmi rýchlo vyvíja,“ hovorí Macko s tým, že ide o veľký projekt EÚ.
„V momente, keď spravia špecifikácie, že čo to všetko má byť: či to má byť detekcia, zachytenie, likvidácia dronov, je tam viacero oblastí. Keď sa partneri ujednotia, tak sa potom dohodnú na ďalšom postupe, budú oznámené ďalšie požiadavky a zrejme budú výberové konania na tých hlavných vývojcov a dodávateľov týchto systémov,“ ozrejmil ďalej Macko.
Sólo projekt Slovenska
A akú úlohu má v celom procese Slovensko? „Boli sme z toho vynechaní. Potom v rámci tichej diplomacie nakoniec EÚ povedala, že nás nevynechali, lebo nebudú zbytočne zvyšovať konflikt. Slovensko sa formálne do toho zapojilo, ale zatiaľ nič intenzívne nevidíme, je to len začiatok,“ reagoval na otázku odborník. Ako ďalej upresnil, nie sme v operácii Eastern Sentry, ale sme zapojení do tohto projektu.
„Z vládneho materiálu (v časti o dronovom systéme) nie je jasné, či je to súčasť spoločnej dronovej steny EÚ, alebo či to je sólo projekt Slovenskej republiky, ktorý bude v spolupráci s Ukrajinou,“ podotkol tiež expert.
Na základe vládneho materiálu sa Macko prikláňa skôr k tomu, že pôjde o bilaterálnu spoluprácu a sólo projekt. „Opäť to bude mať pod kontrolou jeden konkrétny človek – minister obrany a nebude sa musieť dohadovať s ostatnými partnermi,“ poznamenal v tejto súvislosti.