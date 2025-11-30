Speváčka Lucie Bílá zverejnila mrazivú fotografiu, jej partner musel ísť na operáciu

Šťastie je také krehké, skonštatovala speváčka Lucie Bílá v emotívnom príspevku.
Speváčka Lucie Bílá na sociálnej sieti Facebook napísala, že jej partner Radek Filipi sa musel podrobiť operácii mozgu
Speváčka Lucie Bílá na sociálnej sieti Facebook napísala, že jej partner Radek Filipi sa musel podrobiť operácii mozgu Foto: www.facebook.com.
Speváčka Lucie Bílá na sociálnej sieti Facebook zverejnila fotografiu s jej partnerom ktorý sa musel podrobiť operácii mozgu. „Prosím, nezľaknite sa, ale mám pre vás správu, o ktorej som predtým nemala silu hovoriť… Šťastie je také krehké. Oslávili sme desiate výročie a namiesto radosti sa náš svet otriasol v základoch…, “ uviedla v úvode k mrazivému záberu.

Držiteľka 21. Zlatých slávikov priblížila, že jej partner Radek Filipi musel nečakane podstúpiť operáciu mozgu. „Išlo o nález, na ktorý sme prišli náhodou a ktorý si vyžadoval rýchly zásah,“ opísala.

Všetko však podľa jej slov dopadlo dobre, bez následkov, za čo sú nesmierne vďační. „Boli to veľmi ťažké chvíle. Strach, neistota, čakanie a plač za zatvorenými dverami… a pritom bolo potrebné ďalej fungovať, pracovať, vystupovať – s úsmevom, bez známky toho, čo sa deje vo vnútri. Dnes to už môžeme povedať nahlas, s pokojom, pokorou a vďačnosťou: sme v poriadku. A ideme ďalej,“ napísala ďalej.

Slová vďačnosti venovala lekárom a Bohu. „Moja láska je doma, tešíme sa spolu na Vianoce a pod stromček už nič nechceme, ten najväčší dar sme dostali – sme zdraví a spolu,“ dodala a pridala aj emotikony srdiečka.

Na záver vyzvala všetkých, aby na seba dávali pozor a sledovali svoje zdravie. „Niekedy stačí málo a svet sa vám obráti hore nohami,“ uzavrela.

