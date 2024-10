Trump popiera, že by si niekedy bral do úst Hitlera

Republikánsky kandidát na amerického prezidenta v blížiacich sa voľbách Donald Trump vo štvrtok poprel, že niekedy povedal: „Potrebujem takých generálov, akých mal Hitler.“ Vyhlásil to v kubánskej reštaurácii v Las Vegas po otázke televíznej stanice CNN, či niekedy urobil takéto vyhlásenia.

So správou, že Trump vypustil z úst takýto komentár, prišiel web The Atlantic. „Nie, to som nikdy nepovedal. To by som nikdy nepovedal. Táto handra si vymýšľa príbehy. Urobili to už predtým. Je to neúspešný magazín. Tesne pred voľbami je to len neúspešný magazín,“ povedal Trump.

Vzápätí tiež dostal otázku, či niekedy povedal, že „Hitler urobil niekoľko dobrých vecí“. Bola to narážka na tvrdenie náčelníka námornej pechoty vo výslužbe Johna Kellyho v rozhovore pre The New York Times, ktorý vyhlásil, že mu raz Trump povedal: „Vieš, aj Hitler urobil niekoľko dobrých vecí.“

Trump viditeľne zaskočený sa po tejto otázke odmlčal a po niekoľkých sekundách povedal: „Nikdy som to nepovedal.“