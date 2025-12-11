Trump mal s európskymi lídrami ostrú výmenu názorov, v rozhovoroch o Ukrajine padli dosť silné slová

Americký prezident Donald Trump uviedol, že mal v stredu ohľadom Ukrajiny, „pomerne ostrú výmenu názorov“ s lídrami Francúzska, Británie a Nemecka, čo len svedčí o prehlbujúcich sa rozporoch ohľadom ukončenia ruskej invázie.
Trump dodal, že Európania chcú tento víkend viesť nové rozhovory, ale varoval, že riskujú „plytvanie časom“ uprostred rozporov ohľadom amerického plánu na ukončenie vojny.
Silné slová
„V rozhovoroch o Ukrajine padli dosť silné slová,“ povedal Trump novinárom, keď sa ho pýtali na telefonát s britským premiérom Keirom Starmerom, francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom.
„Povedal by som, že sme mali nejaké drobné nezhody ohľadom ľudí, ale uvidíme, ako to dopadne. Povedali sme si tiež, že predtým, ako pôjdeme na stretnutie, chceme vedieť niekoľko vecí,“ dodal Trump. „Chceli by, aby sme sa cez víkend stretli v Európe, a my sa rozhodneme v závislosti od toho, s čím prídu. Nechceme strácať čas.“
Trump predtým naliehal na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby súhlasil s americkým mierovým plánom, a obvinil Zelenského, že si plán neprečítal.
Zánik civilizácie
Ukrajinskí predstavitelia však v stredu pre agentúru AFP uviedli, že Kyjev už poslal aktualizovaný návrh mierového plánu do Washingtonu.
Počiatočný americký plán, ktorý zahŕňal aj vzdanie sa územia, ktoré Rusko neobsadilo, Kyjev a jeho európski spojenci považovali za príliš ústretový k požiadavkám Ruska a odvtedy bol prepracovaný. Minulotýždňové rozhovory medzi americkými predstaviteľmi a ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Kremli tiež nedosiahli žiadny prelom.
Trumpove vyjadrenia prichádzajú v čase rastúceho rozkolu s Európou po tom, čo šéf Bieleho domu označil starý kontinent za „rozpadajúci sa“ a „slabý“ v otázke imigrácie a Ukrajiny. Urobil tak len niekoľko dní po zverejnení novej stratégie národnej bezpečnosti USA, podľa ktorej hrozí Európe „civilizačný zánik“.
Je to absurdné
Svojimi najnovšími vyjadreniami Trump opäť naznačil, že by mohol mať v úmysle vycúvať z konfliktu, z ktorého obviňuje svojho predchodcu Joea Bidena a o ktorom v minulosti vyhlásil, že by ho ukončil do 24 hodín od nástupu do Bieleho domu.
„Niekedy musíte nechať ľudí, aby sa o niečo pobili, a niekedy zasa nie,“ povedal Trump v stredu. „Problém je, že keď ich teraz necháte, aby sa o niečo pobili, stojí to tisíce životov týždenne. Je to absurdné. Celé je to absurdné,“ povedal americký prezident.