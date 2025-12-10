Macron, Starmer, Merz a Trump hovorili spolu o Ukrajine

Ďalší rozhovor spojencov Ukrajiny sa očakáva vo štvrtok.
Pavol Lukáč
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Foto: ilustračné, SITA/AP
Lídri Francúzska, Británie a Nemecka hovorili v stredu s americkým prezidentom Donaldom Trumpom o Ukrajine v snahe „pokúsiť sa posunúť vpred“, uviedol Elyzejský palác.

Videohovor štyroch lídrov trval podľa francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona 40 minút a okrem Trumpa sa ho zúčastnili aj britský premiér Keir Starmer a nemecký kancelár Friedrich Merz, ale bližšie informácie palác nezverejnil.

Ďalší hovor vo štvrtok

Vo štvrtok uskutočnia lídri spojencov Ukrajiny videohovor, keďže Trump vyvíja tlak na Kyjev, aby prijal dohodu, ktorá by ukončila vojnu s Ruskom, uviedla hovorkyňa francúzskej vlády.

Hovor bude nasledovať po tom, čo ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok vyhlásil, že je pripravený usporiadať nové voľby na Ukrajine za predpokladu, že bude zaručená bezpečnosť.

Vzťahy nie sú najlepšie

Európski spojenci Ukrajiny prejavili v pondelok Zelenskému podporu, keď vyjadrili skepticizmus voči niektorým častiam najnovšieho amerického návrhu na ukončenie vojny.

Vzťahy medzi Európou a Spojenými štátmi sa od Trumpovho návratu k moci v januári vyostrili v niekoľkých oblastiach – od zbližovania USA s Ruskom až po otvorenú americkú podporu krajnej pravice v Európe. Nemecký kancelár Friedrich Merz v utorok vyhlásil, že časti americkej bezpečnostnej stratégie sú „z európskeho pohľadu neprijateľné“.

