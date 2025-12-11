Chcú Ukrajinci prezidentské voľby počas vojny? Prieskum aj ukázal, či by opäť volili Zelenského

Šesťdesiattri percent Ukrajincov si myslí, že prezidentské voľby by sa mali konať až po skončení vojny. Ako informuje web Euro News, vyplýva to z najnovšieho prieskumu Kyjivského medzinárodného inštitútu sociológie (KIIS).
Podľa 22 percent respondentov by sa voľby mali uskutočniť až po uzavretí prímeria a zaistení bezpečnostných záruk, ktoré Ukrajina zatiaľ nedostala ani nemá sľúbené. Len 12 % Ukrajincov zastáva názor, že voľby by sa mali konať aj počas ruskej invázie.
Zelenskyj je pripravený
Prezident Spojených štátov Donald Trump povedal v rozhovore pre Politico, že Ukrajina by mala usporiadať voľby. Tvrdí, že Kyjev „zneužíva vojnu na to, aby voľby neuskutočnil“.
Zelenskyj je pripravený usporiadať prezidentské voľby, Washingtonu pošte upravené návrhy na ukončenie vojny s Ruskom
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v reakcii na to povedal, že je pripravený usporiadať prezidentské voľby do 90 dní, ak západní partneri pomôžu zabezpečiť podmienky na ich uskutočnenie.
„Teraz otvorene žiadam Spojené štáty americké, možno aj s podporou európskych kolegov, o pomoc pri zaistení bezpečnosti pre konanie volieb,“ konštatoval v utorok ukrajinský prezident. Dodal, že požiadal ukrajinských poslancov, aby pripravili „návrhy na zmenu legislatívnych základov a zákona o voľbách počas stanného práva“.
Ukrajinská ústava zakazuje konanie volieb počas stanného práva, ktoré platí od roku 2022, keď Rusko začalo vojnu proti Ukrajine.
Kto by kandidoval a kto by vyhral?
Podľa prieskumu, ktorý na jeseň urobil KIIS, má Zelenskyj stále podporu približne 60 percent Ukrajincov. Iný prieskum agentúry Info Sapiens, ktorý zverejnili v utorok, však ukazuje, že v nasledujúcich prezidentských voľbách by Zelenského volilo 20,3 percenta Ukrajincov.
Tento prieskum ukazuje, že ukrajinský líder aj tak zostáva najpopulárnejším kandidátom a v prípadných prezidentských voľbách by zvíťazil. Aj keď ide o výrazný pokles oproti 73 percentám z roku 2019, prieskum ukazuje, že ukrajinský líder zostáva najpopulárnejším kandidátom a v prípadných prezidentských voľbách by zvíťazil. Zelenskyj uviedol, že po skončení vojny sa už nebude uchádzať o ďalšie funkčné obdobie.
Ukrajina odovzdala Spojeným štátom upravený návrh plánu na ukončenie ruskej invázie
Druhým najpopulárnejším kandidátom a jediným, kto by sa mohol priblížiť takejto úrovni podpory, je bývalý hlavný veliteľ ozbrojených síl Ukrajiny generál Valerij Zalužnyj. Teraz pôsobí ako ukrajinský veľvyslanec vo Veľkej Británii. Podľa Info Sapiens má Zalužnyj približne 19 percent podpory. Zalužnyj však uviedol, že sa v najbližšom období neplánuje uchádzať o post prezidenta Ukrajiny.
Tretím menom na zozname možných prezidentských kandidátov je šéf ukrajinskej vojenskej rozviedky Kyrylo Budanov, hoci jeho podpora len mierne presahuje päť percent.