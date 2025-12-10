Názory Trumpa na situáciu na Ukrajine sú podľa Peskova v súlade s názormi Kremľa

Americký prezident je presvedčený, že Ukrajina sa nikdy nestane členom NATO.
Pavol Lukáč
Redaktor zahraničnej redakcie
2 min. čítania
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Foto: SITA/AP
Kremeľ v stredu uviedol, že najnovšie vyhlásenia amerického prezidenta Donalda Trumpa o Ukrajine, v ktorých povedal, že Moskva vyhrá vojnu a že Kyjev sa bude musieť vzdať územia, sú v súlade s názorom Ruska.

Trump v rozhovore pre Politico tiež povedal, že európski lídri sú „slabí“ a vyzval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby usporiadal voľby, čo vystrašilo Kyjev a celú Európu.

Vládne harmónia

„V mnohých ohľadoch, pokiaľ ide o členstvo v NATO, o územia, o to, ako Ukrajina stráca územie, je to v súlade s naším chápaním,“ povedal v stredu na tlačovej konferencii hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, pričom Trumpove komentáre označil za „veľmi dôležité“.

Trump povedal, že Rusko má v rozhovoroch o ukončení vojny silnejšiu rokovaciu pozíciu vďaka veľkosti krajiny a zopakoval, že Ukrajina nikdy nevstúpi do NATO.

Chcú sa zbaviť Zelenského

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na Trumpove vyjadrenia zareagoval, že je pripravený usporiadať na Ukrajine nové voľby za predpokladu, že bude zaručená bezpečnosť.

Moskovská ofenzíva, ktorá prinútila Kyjev zaviesť stanné právo, znemožňovala podľa ukrajinského práva usporiadanie volieb v krajine.

Rusko už dlhšie vyzýva na Zelenského odchod a označuje ho za nelegitímneho vodcu. „Uvidíme, ako sa budú udalosti vyvíjať,“ komentoval Peskov vyhlásenie ukrajinského prezidenta.

Najhorší konflikt

Spojené štáty zintenzívnili rozhovory s Ruskom aj Ukrajinou s cieľom ukončiť najhorší konflikt v Európe od skončenia druhej svetovej vojny v roku 1945. V rozhovore pre Politico Trump povedal, že dosiahnutie dohody je „ťažké“ a že „jedným z dôvodov je obrovská miera nenávisti medzi Putinom a Zelenským“.

