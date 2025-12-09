Európski spojenci vyjadrili v Londýne podporu Zelenskému

Donald Trump predtým Zelenského obvinil, že si neprečítal návrh mierovej dohody.
Britský premiér Keir Starmer (vpravo) a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyy (vľavo) si v sobotu podávajú ruky počas stretnutia na Downing Street 10 v Londýne. Foto: ilustračné, Peter Nicholls/Pool Photo via AP
Európski spojenci Ukrajiny prejavili v pondelok podporu prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému, keď vyjadrili skepticizmus voči niektorým pasážam amerického návrhu na ukončenie vojny s Ruskom.

Britský premiér Keir Starmer privítal na londýnskej Downing Street Zelenského, nemeckého kancelára Friedricha Merza a francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona.

Trump znova obviňoval

Rozhovory štyroch európskych lídrov sa uskutočnili po tom, čo prezident Donald Trump obvinil Zelenského, že si neprečítal návrh jeho administratívy na dohodu o ukončení takmer štyri roky trvajúcej ruskej invázie na Ukrajinu.

Európski lídri sa v Londýne stretli po tom, čo sa v sobotu bez zjavného posunu skončili v Miami niekoľkodňové rokovania medzi ukrajinskými a americkými predstaviteľmi, pričom Zelenskyj prejavil ochotu rokovať ďalej.

Prevláda skepsa

„Som skeptický voči niektorým detailom, ktoré vidíme v dokumentoch pochádzajúcich z americkej strany, ale musíme o tom hovoriť. Preto sme tu,“ povedal Merz na začiatku pondelkového stretnutia bez toho, aby špecifikoval, na ktorú verziu návrhu naráža.

Podľa francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, je „hlavnou otázkou“ nájsť „konvergenciu“ medzi európskym a ukrajinským stanoviskom a stanoviskom Spojených štátov.

Britský premiér Keir Starmer už pred stretnutím povedal, že nebude tlačiť na Zelenského, aby prijal dohodu, ktorú predniesla Trumpova administratíva a ktorej pôvodnú verziu kritizovali ukrajinskí spojenci ako príliš ústretovú voči Moskve. „Nebudem na prezidenta naliehať,“ povedal pre ITV News Starmer.

