Zelenského lietadlo ohrozovali drony. Šéf Európskej rady obviňuje Rusko

António Costa pripísal Rusku zodpovednosť za neidentifikované drony počas pristátia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Dubline.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
1 min. čítania
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Foto: archívne, SITA/AP
Predseda Európskej rady António Costa v utorok obvinil Rusko z toho, že stojí za viacerými neidentifikovanými dronmi, ktoré boli 1. decembra zaznamenané na oblohe počas pristátia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v írskom Dubline.

Hybridné útoky a hrozby Ruska

Írska polícia potvrdila, že vyšetrovala drony zachytené počas Zelenského minulotýždňovej návštevy v Dubline. Podobné pozorovania dronov nad letiskami a citlivou infraštruktúrou v ostatných mesiacoch znepokojujú viaceré európske krajiny.

„To, čo sa stalo minulý týždeň tu v Dubline, je ďalším príkladom hybridných útokov a hrozieb zo strany Ruska na európskom území,“ povedal Costa na tlačovej konferencii s írskym premiérom Micheálom Martinom a dodal, že hoci nejde o novinku, všetky krajiny sa s týmito hrozbami vyrovnávajú a majú plnú dôveru v írsku políciu.

Martin odmieta tvrdenia Kremľa

Ruské veľvyslanectvo v stanovisku citovanom denníkom The Irish Times „kategoricky odmietlo“ tvrdenia o ruskej účasti na incidente.

Premiér Martin vyjadril nesúhlas s ruským veľvyslancom a uviedol, že incident s dronmi zapadá do „zavedeného vzorca podobných narušení, ku ktorým došlo v iných európskych štátoch“.

Denník The Journal ako prvý informoval, že niekoľko vojenských dronov bolo 1. decembra zaznamenaných írskou námornou loďou v blízkosti letovej trasy Zelenského lietadla pri priblížení k írskemu pobrežiu. V tom čase bola okolo Dublinu vyhlásená zóna zákazu lietania.

