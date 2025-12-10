Zelenského lietadlo ohrozovali drony. Šéf Európskej rady obviňuje Rusko

Predseda Európskej rady António Costa v utorok obvinil Rusko z toho, že stojí za viacerými neidentifikovanými dronmi, ktoré boli 1. decembra zaznamenané na oblohe počas pristátia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v írskom Dubline.
Hybridné útoky a hrozby Ruska
Írska polícia potvrdila, že vyšetrovala drony zachytené počas Zelenského minulotýždňovej návštevy v Dubline. Podobné pozorovania dronov nad letiskami a citlivou infraštruktúrou v ostatných mesiacoch znepokojujú viaceré európske krajiny.
Zrejme Rusko rušilo GPS signál Von der Leyenovej lietadlu, piloti museli použiť papierové mapy
„To, čo sa stalo minulý týždeň tu v Dubline, je ďalším príkladom hybridných útokov a hrozieb zo strany Ruska na európskom území,“ povedal Costa na tlačovej konferencii s írskym premiérom Micheálom Martinom a dodal, že hoci nejde o novinku, všetky krajiny sa s týmito hrozbami vyrovnávajú a majú plnú dôveru v írsku políciu.
Martin odmieta tvrdenia Kremľa
Ruské veľvyslanectvo v stanovisku citovanom denníkom The Irish Times „kategoricky odmietlo“ tvrdenia o ruskej účasti na incidente.
Švédsky generál: Putin má mokré sny, Rusko je pripravené riskovať a skúšať NATO
Premiér Martin vyjadril nesúhlas s ruským veľvyslancom a uviedol, že incident s dronmi zapadá do „zavedeného vzorca podobných narušení, ku ktorým došlo v iných európskych štátoch“.
Denník The Journal ako prvý informoval, že niekoľko vojenských dronov bolo 1. decembra zaznamenaných írskou námornou loďou v blízkosti letovej trasy Zelenského lietadla pri priblížení k írskemu pobrežiu. V tom čase bola okolo Dublinu vyhlásená zóna zákazu lietania.