Zelenskyj je pripravený usporiadať prezidentské voľby, Washingtonu pošte upravené návrhy na ukončenie vojny s Ruskom

Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj povedal, že je pripravený usporiadať prezidentské voľby, pokiaľ bude možné zaistiť bezpečnosť v krajine. Dodal, že Washingtonu do 24 hodín pošle upravené návrhy na ukončenie takmer štvorročnej vojny s Ruskom.
Rusko má podľa Trumpa „prevahu“
Americký prezident Donald Trump, ktorý predtým tvrdil, že si Zelenskyj neprečítal najnovší americký plán na ukončenie vojny, povedal pre Politico, že Rusko má v konflikte momentálne „prevahu“. Obvinil tiež Kyjev, že „zneužíva vojnu“ na odkladanie volieb.
Rekordný prepad pomoci Ukrajine: Európa nedokáže nahradiť Ameriku
Ukrajinská ústava zakazuje konanie volieb počas stanného práva, ktoré platí od roku 2022, keď Rusko začalo vojnu proti Ukrajine. Ak by nebolo vojny, prezidentské voľby by sa konali v marci 2024. „Hovoria o demokracii, ale prichádza moment, keď už demokracia nie je,“ povedal Trump.
Zelenskyj žiada o pomoc
„Som pripravený na voľby,“ povedal v utorok ukrajinský líder. Dodal, že požiadal ukrajinských poslancov, aby pripravili „návrhy na zmenu legislatívnych základov a zákona o voľbách počas stanného práva“. Zelenskyj zdôraznil, že voľby sa môžu uskutočniť len vtedy, ak bude v krajine zaistená bezpečnosť, keďže ukrajinské mestá čelia každodenným ruským dronovým a raketovým útokom.
Európski spojenci vyjadrili v Londýne podporu Zelenskému
„Teraz otvorene žiadam Spojené štáty americké, možno aj s podporou európskych kolegov, o pomoc pri zaistení bezpečnosti pre konanie volieb,“ konštatoval ukrajinský prezident.