Trump je podľa lekárov vo výbornej kondícii, jeho „srdcový vek“ je nižší než skutočný

Donald Trump, ktorý je najstarším zvoleným prezidentom v histórii Spojených štátov, je podľa svojho lekára v „excelentnom celkovom zdravotnom stave“. Informoval o tom v piatok po tom, čo 79-ročný prezident absolvoval druhé lekárske vyšetrenie v tomto roku.

Trump navštívil lekárov v nemocnici Walter Reed na okraji Washingtonu a po návrate do Bieleho domu ukázal novinárom palec hore, keď sa ho pýtali na výsledky vyšetrenia.

Lekár potvrdil výborný zdravotný stav

Jeho lekár, námorný kapitán Sean Barbabella, vo vyhlásení uviedol, že Trumpov „srdcový vek“ – overený ukazovateľ kardiovaskulárnej vitality pomocou EKG – je približne o 14 rokov nižší ako jeho chronologický vek. Prezident naďalej zvláda náročný denný program bez obmedzení.

Počas vyšetrenia absolvoval sériu rutinných testov a dostal aktualizovanú dávku posilňovacej vakcíny proti COVID-19 a každoročnú očkovaciu dávku proti chrípke.

Prezident sa cíti „veľmi dobre“

Vyšetrenie prišlo tri mesiace po tom, čo Biely dom po špekuláciách o častých modrinách na ruke a opuchnutých nohách oznámil, že Trumpovi diagnostikovali chronické, ale neškodné ochorenie žíl.

Trump v rozhovore v Oválnej pracovni uviedol, že plánuje „polročné“ lekárske prehliadky a cíti sa „veľmi dobre“ fyzicky aj mentálne. Porovnal tiež svoje zdravie s bývalými prezidentmi, najmä s Joeom Bidenom, a tvrdil, že absolvoval kognitívny test s perfektným skóre.

Trump bol často kritizovaný za nedostatok transparentnosti ohľadom svojho zdravotného stavu, napriek veľkému záujmu verejnosti.

