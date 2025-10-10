Trump hrozí Španielsku „vyhodením“ z NATO: Nemajú žiadnu výhovorku

Prezident USA kritizuje Španielsko za nesplnenie nových cieľov obranných výdavkov a naznačuje možnosť jeho vylúčenia z aliancie.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
2 min. čítania
Trump Finland
Americký prezident Donald Trump vyzýva reportéra, aby mu položil otázku počas stretnutia s fínskym prezidentom Alexandrom Stubbom v Oválnej pracovni Bieleho domu, vo štvrtok 9. októbra 2025 vo Washingtone. Foto: SITA/AP
Americký prezident Donald Trump vo štvrtok naznačil, že Španielsko by mohlo byť vylúčené z Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO). Dôvodom je nesplnenie zvýšených požiadaviek na obranné výdavky, ktoré sám inicioval.

„Mali sme jedného zdržanlivca, bolo to Španielsko,“ povedal Trump novinárom v Oválnej pracovni. „Nemajú žiadnu výhovorku, prečo to nesplniť, ale to je v poriadku. Možno by ste ich mali z NATO jednoducho vyhodiť,“ dodal.

Španielsky premiér sa bráni

V júni sa 32 členských krajín NATO pod tlakom Trumpa dohodlo na výraznom zvýšení obranných výdavkov počas nasledujúceho desaťročia. Trump vtedy hrozil Španielsku obchodnými sankciami za odmietanie nového cieľa vo výške piatich percent HDP.

Španielsky socialistický premiér Pedro Sánchez však trval na tom, že Španielsko nemusí dosiahnuť tento hlavný cieľ. Španielsko patrí medzi krajiny NATO s najnižšími relatívnymi výdavkami na obranu.

Trump, ktorý opakovane naznačoval, že USA by mohli obmedziť ochranu pre európske krajiny, ktoré nechcú zvýšiť obranné výdavky, presadil záväzok krajín NATO minúť päť percent HDP na bezpečnostné výdavky. Tento cieľ sa delí na 3,5 percenta na základné obranné výdavky a 1,5 percenta na širší okruh oblastí, ako sú infraštruktúra a kybernetická bezpečnosť.

Trump už mal podobné úvahy

Nový cieľ nahrádza predchádzajúci vojenský výdavkový cieľ aliancie vo výške dvoch percent, ktorý bol stanovený v roku 2014.

Niekdajší šéf NATO Jens Stoltenberg pred niekoľkými dňami šokoval informáciou, že mu Trump počas svojho prvého funkčného obdobia v Bielom dome navrhoval možnosť vylúčiť z aliancie niektoré krajiny, medzi ktorými boli Dánsko, Holandsko, Nemecko či Nórsko.

Viac k osobe: Donald TrumpJens StoltenbergPedro Sánchez
Firmy a inštitúcie: NATO Organizácia Severoatlantickej zmluvy
Okruhy tém: Výdavky na obranu
